بالتزامن مع وصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى العاصمة موسكو، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن إلى تكثيف الضغط على روسيا من أجل وقف الحرب الروسية - الأوكرانية التي بدأت في 2022.وقال في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم(الأربعاء): «من المهم جدًا اتحاد الجميع من الولايات المتحدة إلى أوروبا ومجموعة السبع ضد روسيا».واعتبر زيلينسكي أن الكرملين لن يسعى بشكل حقيقي إلى وقف الحرب إلا عندما يشعر بالقدر الكافي من الضغط. واتهم الرئيس الأوكراني روسيا بأن قواتها قصفت منطقة أوديسا جنوب البلاد لتقويض الاستعدادات لموسم التدفئة.ووصل المبعوث الأمريكي في وقت سابق اليوم إلى موسكو، وكان في استقباله مبعوث الرئيس الروسي كيريل دميترييف، قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة في أوكرانيا.وأعلن ترمب الأحد الماضي أنه يعتزم فرض عقوبات إذا انقضت المهلة، (يوم الجمعة)، دون التوصل إلى نتيجة. وتهدف العقوبات إلى استهداف الدول التي تشتري النفط والغاز الروسي، من أجل تقييد قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا المجاورة.وكشف الرئيس الأمريكي يوم الإثنين الماضي عن نيته رفع الرسوم الجمركية على الهند بسبب استمرارها في التجارة مع موسكو، دون أن يحدد نسبة الرسوم الجديدة.