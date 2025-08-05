أكدت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس دونالد ترمب يريد رؤية نهاية حرب غزة، موضحة أن ترمب سيعلن قريباً عن خطة مساعدات بشأن القطاع الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل على تغيير الوضع في غزة، مشددة بالقول: «لا نتوقع أن تكون المساعدات المقدمة لغزة حالياً كافية، ولهذا السبب نعمل على تغيير الوضع».

وأضافت: «طالبنا إسرائيل بالتحقيق في مقتل أمريكيين بالضفة، وننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات».

وكان مسؤولون أمريكيون قد أكدوا لموقع «أكسيوس» عزم واشنطن تولي إدارة الجهود الإنسانية بغزة في ظل عدم تعامل إسرائيل معها بشكل مناسب. ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين قولهم: ترمب وويتكوف بحثا أمس خططاً لزيادة الدور الأمريكي في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، مضيفين: واشنطن ستتولى إدارة الجهود الإنسانية بغزة؛ لأن إسرائيل لا تتعامل معها بشكل مناسب.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله: «مشكلة الجوع في غزة تتفاقم، وترمب لا يحب ذلك ولا يريد أن يموت الأطفال جوعاً»، فيما قالت مصادر إن بعض مسؤولي إدارة ترمب بدأوا يشعرون بالقلق إزاء اقتراح نتنياهو توسيع نطاق الحرب.

وفي الوقت ذاته قال مسؤول إسرائيلي للموقع: «نتنياهو أثار خلال زيارة ويتكوف إمكانية توسيع نطاق الحرب بغزة وناقشها مع البيت الأبيض».

بالمقابل، أكدت مصادر في مستشفيات غزة ارتفاع قتلى العدوان الإسرائيلي منذ الساعات الأولى من فجر اليوم إلى 83 قتيلاً بينهم 58 من طالبي المساعدات.

وكشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن إسرائيل قتلت أكثر من ألف فلسطيني من منتظري المساعدات الغذائية منذ بدء عمل مؤسسة غزة الإنسانية، ثلاثة أرباعهم تقريباً بالقرب من نقاط للمنظمة.