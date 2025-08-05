فيما أضرم متظاهرون إسرائيليون النار وسط أحد الشوارع المركزية في تل أبيب، وأغلقوه أمام حركة السير، احتجاجاً على نية الحكومة احتلال قطاع غزة بالكامل وإفشال صفقات الأسرى، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الثلاثاء) خلافاً نشب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش إيال زامير خلال المشاورات الأمنية اليوم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الأركان حذر نتنياهو من فخ في قطاع غزة خلال المشاورات الأمنية اليوم، ما أدى إلى بروز خلاف كبير وتهديدات متبادلة، مبينة أن نتنياهو طلب من رئيس الأركان عرض خطته لاحتلال غزة بالمجلس الوزاري، فغضب زامير وقال إنه عرضها بالفعل، ما دفع نتنياهو لإنهاء النقاش مع زامير، وطلب منه إجراء تحسينات على الخطة بشأن غزة وتقديمها مجدداً.

وأوضحت الهيئة أن رئيس الأركان هدد بمهاجمة نتنياهو إعلامياً، لكن الأخير حذره بألا يهدد بالاستقالة في الإعلام، لافتة إلى أن نتنياهو قال لرئيس الأركان إنه لا يقبل تهديده بالاستقالة في كل مرة لا يتم فيها قبول خططه.

بدورها، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن نتنياهو قال لرئيس الأركان إن المستوى السياسي هو الذي يقرر بخصوص احتلال قطاع غزة بالكامل، موضحة أن رئيس الأركان رد على نتنياهو بأن احتلال غزة سيكون مصيدة إستراتيجية وخطراً على «الرهائن».

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن مصدر أن رئيس الأركان يعارض احتلالاً كاملاً لغزة، لكن ذلك لا يعني أنه لن ينفذه إذا تقرر ذلك.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر سوف يلتئم الخميس القادم، لمناقشة مقترح احتلال قطاع غزة بالكامل، وذلك بعد الخلافات التي حدثت خلال المشاورات الأمنية.

من جهة أخرى، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد: «الاتجاه الذي تسير فيه الحكومة سيؤدي إلى موت جميع الأسرى جوعاً وتحت الضرب والتعذيب»، مضيفاً: «جميع الأسرى في غزة سيكونون عرضة للخطر بسبب عمليات الجيش».

بدورها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن نتنياهو يلتقي غداً زعيم المعارضة يائير لبيد في ضوء الأنباء عن احتلال قطاع غزة بالكامل وبعد تصريحات لبيد حول احتلال غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن متظاهرين أضرموا النار وسط أحد الشوارع المركزية في تل أبيب، وأغلقوه أمام حركة السير، احتجاجاً على نية الحكومة احتلال قطاع غزة بالكامل، مبينة أن مسيرة لمئات الإسرائيليين تتجه نحو وزارة الدفاع للمطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى.

بالمقابل، أكدت مصادر في مستشفيات غزة ارتفاع قتلى العدوان الإسرائيلي منذ الساعات الأولى من فجر اليوم إلى 83 قتيلاً، بينهم 58 من طالبي المساعدات.