رفع البرلمان العراقي، اليوم (الثلاثاء)، جلسته التي كانت مخصصة للتصويت على تعيين أعضاء مجلس «الخدمة الاتحادي»، عقب توتر كبير تطور إلى اشتباك بالأيدي بين عدد من النواب أثناء التصويت.وذكرت مصادر برلمانية مطلعة في بغداد أن الخلاف بدأ بمشادة كلامية حادة بين النائب عن الإطار التنسيقي علاء الحيدري والنائب عن تحالف العزم رعد الدهلكي، بشأن آلية التصويت والترشيحات، قبل أن تتحول إلى اشتباك جسدي مما دفع النائب الأول لرئيس البرلمان والقيادي في الإطار محسن المندلاوي إلى رفع الجلسة نتيجة الاشتباك.وأشارت المصادر إلى أن الجلسة شهدت تنازعاً بين نائبين، وأثارت فوضى داخل القاعة لكن قوة أمنية من البيشمركة الكردية التي تتمركز في مجلس النواب تدخلت لفض النزاع بين الحيدري والدهلكي.وعقد البرلمان جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وبحضور 169 نائباً من أصل 329 نائباً، وجرى خلالها التصويت على رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، ورئيس مجلس الدولة، وإضافة فقرة تعديل قانون وزارة التربية إلى جدول الأعمال، فيما أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية سحب قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي من جدول الأعمال بعد اعتراضات من قبل نقابات وناشطين.وكان الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد قد طالب خلال استقباله النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي في وقت سابق اليوم بضرورة قيام مجلس النواب بدوره التشريعي في إقرار القوانين العالقة، بما يعكس تطلعات الشارع العراقي.