نجح نظام «سنتوروس» المضاد للطائرات المسيرة، وهو من إنتاج شركة الصناعات الجوية الهيلينية (HAI) اليونانية، في إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثيين في البحر الأحمر خلال أول اختبار له مع دورية الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

النظام، الذي يُعد الأول من نوعه في أوروبا بتجربة قتالية مثبتة، يعزز خطط اليونان لتطوير صناعة محلية للطائرات المسيرة وأنظمة مكافحتها ضمن برنامج دفاعي بقيمة 30 مليار يورو حتى عام 2036.

أظهر نظام «سنتوروس»، المسمى تيمناً بمخلوق أسطوري نصفه إنسان ونصفه حصان، قدرته على كشف الطائرات المسيرة من مسافة 150 كم وإطلاق النار من 25 كم، حيث تمكن من تعطيل الإلكترونيات في طائرتين مسيرتين أخريين، مما أجبرهما على التراجع.

وأوضح كيرياكوس إينوتياديس، مدير الإلكترونيات في HAI، أن النظام سيُدمج في الأسطول البحري اليوناني، مما يعزز قدرات الدفاع الجوي.

يدعم نجاح «سنتوروس» خطط الحكومة اليونانية لتطوير صناعة دفاعية محلية، تشمل إنتاج أنظمة مضادة للطائرات المسيرة وطائرات قتالية بدون طيار، ضمن برنامج بقيمة 30 مليار يورو لتحديث القوات المسلحة.

وأشار بانتيليس تزورتزاكيس، الرئيس التنفيذي للمركز الهيليني للابتكار الدفاعي (HCDI)، إلى استثمار 800 مليون يورو في الابتكار الدفاعي، بهدف تصدير منتجات دفاعية تعادل إنفاق اليونان السنوي على الدفاع (3.5% من الناتج المحلي).

وتعتمد اليونان حالياً على طائرات استطلاع (ISR) مستوردة من فرنسا وإسرائيل، لكن البرنامج الجديد يركز على دمج أنظمة محلية، مثل درع أخيل (Achilles Shield) المضاد للصواريخ.

كما طورت شركة «ألتوس» اليونانية الخاصة، بالتعاون مع شركة MBDA الفرنسية، طائرة «كيرفيروس» المسيرة ذات الإقلاع العمودي، التي تحمل صواريخ مضادة للدبابات بوزن يتجاوز 30 كجم، وتصدر طائرات استطلاع إلى خمس دول.

وتخطط HAI لإنتاج نظامين محمولين مضادين للطائرات المسيرة، «إيبيريون» و«تيليماخوس»، في عام 2026 لحماية القوات من هجمات الطائرات الصغيرة.

كما ستطلق طائرة «أرخيتاس» المسيرة الكبيرة، المسماة تيمناً بالمخترع اليوناني القديم، والتي تهدف إلى أن تكون الأفضل في فئتها، وفقاً لنيكوس كوكلاس، مدير المنتجات الجديدة في HAI.

وأكد إينوتياديس أن «سنتوروس» هو النظام المضاد للطائرات المسيرة الوحيد في أوروبا بتجربة قتالية مثبتة.

وأعرب زاخارياس ساريس، الشريك في «ألتوس»، عن تفاؤله بمستقبل صناعة الطائرات المسيرة اليونانية، مشيراً إلى الحاجة الملحة لهذه التكنولوجيا في ظل الوضع الجيوسياسي المعقد لليونان.