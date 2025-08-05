قتل نحو 25 فلسطينيا وأصيب آخرون منذ فجر، اليوم (الثلاثاء)، في هجمات إسرائيلية طالت مناطق مختلفة من قطاع غزة، استهدفت خيم النازحين وقرب مراكز توزيع المساعدات. وذكرت مصادر طبية أن 25 شخصا قضوا بنيران جيش الاحتلال بينهم 14 من طالبي المساعدات. وقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في مخيم أطياف بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.كما قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون من منتظري المساعدات، برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة توزيع المساعدات في شارع الطينة جنوبي خان يونس.ووسط القطاع، قتل فلسطينيان بينهما سيدة وأصيب آخرون في قصف استهدف منطقة أبو معلا غربي المخيم الجديد في مخيم النصيرات للاجئين.وفي مدينة غزة، قتل 4 فلسطينيين وأُصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين، الأولى استهدفت شقة سكنية في أبراج المقوسي والثانية شقة سكنية قرب بنك فلسطين في شارع النصر.وأعلن مصدر في مستشفى العودة مقتل 8 فلسطينيين وإصابة 9 من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال قرب مركز بشارع صلاح الدين وسط القطاع.وأصيب فلسطينيون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة اليازجي في شارع النفق، وشقة سكنية لعائلة مشتهى في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية جنوب شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.وأسفرت حرب الإبادة عن سقوط أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.