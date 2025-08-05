دمر الجيش الروسي مراكز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومطارات عسكرية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري بواسطة صواريخ «كينجال». وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم(الثلاثاء)، بأن مقاتلي مدفعية مظليي «تولا» الروسية دمرت مركز قيادة للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي.وقالت في بيان إن طواقم راجمات الصواريخ غراد، التابعة لفرقة قوات تولا التابعة لمجموعة قوات الشمال، تنفذ مهمات قتالية لاستهداف العدو في مقاطعة سومي، وإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع روسيا. وأضافت أنه خلال استطلاع جوي، اكتشف الجيش، تمركزًا كبيرًا لقوات المشاة الأوكرانيين في الغابة.وحسب بيان الوزارة، فإنه بعد تلقي إحداثيات الهدف، تحركت أطقم راجمات صواريخ غراد بسرعة إلى النقطة المحددة، وبإطلاق دقيق للصواريخ غطت المنطقة المحددة، ما أدى إلى تحييد الأفراد وتدمير مركز القيادة والمراقبة الأوكرانية.وذكرت أنه نتيجةً لعمليات ناجحة، تمكّنت القوات الروسية من تعطيل التنسيق بين وحدات القوات الأوكرانية، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميداني في المنطقة.وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت، أمس، أن القوات الروسية استهدفت بضربات موجهة، مرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.وقالت إن القوات الروسية نفذت (الإثنين) ضربة جماعية باستخدام صواريخ كينجال الجوية الفرط صوتية وطائرات دون طيار بعيدة المدى ضد البنية التحتية للمطارات العسكرية للقوات الأوكرانية. وأشارت إلى أنه تم تحقيق هدف الضربة، وتم إصابة جميع الأهداف المحددة.وفي مقاطعة دنيبروبيتروفسك، أكد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولايف، أمس (الإثنين)، أنه تم استهداف مستودعات وقود ومواد تشحيم لمعدات عسكرية تابعة لوحدة تابعة للقوات الأوكرانية في المقاطعة.وقال في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، إن الهجمات التي تم تنفيذها في دنيبروبيتروفسك عرقلت العمليات اللوجستية للقوات الأوكرانية لأيام عدة، مؤكدا أن هجوما صاروخيا دمر محطة فرعية للجر عند تقاطع سكة حديد في مدينة سينيلنيكوفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ويجري حاليا نقل المعدات الثقيلة والذخيرة عبر سينيلنيكوفو إلى خط التماس.وأكد تضرر قاطرات كهربائية عدة بشكل خطير، وتدمير مخازن وقود قاطرات الديزل والمعدات العسكرية واستهداف أفراد تابعين لمجموعة عسكرية كانت متمركزة بالقرب من موقع الهجوم، ما أدى إلى مقتل 32 جنديا وإصابة نحو 100 آخرين.