قُتل ما لا يقل عن 14 مدنياً أثناء محاولتهم الفرار من منطقة تحاصرها قوات الدعم السريع في دارفور اليوم (الإثنين) بحسب جمعية حقوقية.وأوضحت جمعية «محامو الطوارئ» التي توثق الانتهاكات المرتكبة في الحرب أن العشرات جُرحوا واعتُقل عدد غير معروف من المدنيين في هجوم لقوات الدعم السريع على قرية قرني الواقعة شمال غربي مدينة الفاشر المحاصرة في منطقة غرب دارفور، مبينة أن الجريمة وقعت عقب مغادرة الضحايا مدينة الفاشر في محاولة للنجاة من ظروف الحصار والمعارك المتصاعدة.وكان الجيش السوداني قد أعلن أمس تصديه لهجوم من قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد، مؤكداً أن الفرقة السادسة مشاة والقوات المساندة دحرتا هجوم الدعم السريع على المحورين الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي لمدينة الفاشر خلال يومي الجمعة والسبت وكبدتهم خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد.وتزايدت جرائم قوات الدعم السريع وهجماتها على مدينة الفاشر رغم الإدانات الدولية والمساعي لإدخال المساعدات الإنسانية.وتشهد الفاشر منذ العام الماضي اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية.