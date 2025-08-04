في أول تعليق على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعادة تمركز غواصتين نوويتين أمريكيتين، دعت الرئاسة الروسية الجميع إلى توخي الحذر بشأن الخطاب النووي.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الإثنين): «من الواضح أن الغواصتين كانتا في حالة تأهب قتالي بالفعل»، مضيفاً أن موسكو لا تود الدخول في جدال مع ترمب حيال هذه القضية.وأفاد بأن روسيا تنطلق من مبدأ مفاده عدم إمكانية وجود فائز في الحرب النووية، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون هناك فائز في الحرب النووية.واعتبر بيسكوف أن جهود الوساطة الأمريكية في الأزمة الأوكرانية أمر بالغ الأهمية في سياق المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف.ورداً على سؤال حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، هذا الأسبوع، والتوقعات من هذا اللقاء، قال: «إن الحوار مستمر، والولايات المتحدة تواصل جهود الوساطة بحثاً عن مسار للتسوية الأوكرانية، هذه الجهود بالغة الأهمية، بما في ذلك في سياق عملية المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة الجارية، والعمل مستمر».ووصف الكرملين الاتصالات مع ويتكوف بأنها مهمة ومفيدة جداً.وأمر ترمب (الجمعة) بنشر غواصتين نوويتين في مناطق مناسبة رداً على تصريحات للرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف بشأن خطر نشوب حرب بين البلدين المسلحين نووياً.ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 1160 جندياً في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت في بيان، اليوم، بأن خسائر القوات الأوكرانية بلغت في منطقة مجموعة قوات «الشمال» نحو 120 جندياً، وفي منطقة مجموعة قوات «الغرب» نحو 225 جندياً، وفي منطقة مجموعة قوات «الشرق» أكثر من 215 جندياً، وفي منطقة مجموعة قوات «دنيبر» نحو 65 جندياً، وأدت عمليات مجموعتي قوات «الجنوب» و«المركز» إلى تحييد نحو 150 جندياً وأكثر من 385 جندياً على التوالي.