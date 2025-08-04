وسط تصاعد الحراك العالمي بعد مؤتمر حل الدولتين الذي ترأسته السعودية وفرنسا واستضافته الأمم المتحدة في نيويورك، طالب أكثر من عشرة أعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بدولة فلسطين. وأعلن موقع «أكسيوس» الإخباري، اليوم (الإثنين)، أن أحد النواب يعتزم تقديم مشروع قرار يؤيد إقامة دولة فلسطينية.وأطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا والبرتغال، يوم الأربعاء الماضي، نداء جماعياً للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، في بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني.وبحث «مؤتمر حل الدولتين» الذي عقد في نيويورك، يومي الإثنين والثلاثاء، برئاسة السعودية وفرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى، سبل تنفيذ حل الدولتين على أرض الواقع وعبر مسار زمني محدد، ودعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن في مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر القادم «إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع» بقطاع غزة. فيما كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 يوليو الماضي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر القادم.وفي 28 مايو 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، تلتها سلوفانيا في 5 يونيو من العام نفسه، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.