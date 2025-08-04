كشفت مصادر إسرائيلية خلافات حادة على المستويين السياسي والعسكري حول مسار الحرب في غزة، وأفادت بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تدرس عدة خيارات في هذا الشأن لعرضها في جلسة «الكابينت» غدا (الثلاثاء).وبحسب القناة الـ14 فإن أول هذه الخيارات هو شن عملية عسكرية جديدة، بهدف زيادة الضغط على حماس لانتزاع تنازلات في ملف الرهائن. ويركز الخيار الثاني على تطويق المعسكرات الرئيسية لحماس في القطاع، ضمن تحرك تكتيكي محدود، لكن هذا الخيار قد يواجه تحديات تتعلق باستمرار إدخال المساعدات الإنسانية. ويتمثل الخيار الثالث في شن عملية اجتياح بري شاملة للقطاع، بما في ذلك مناطق لم تدخلها القوات الإسرائيلية سابقاً.وحسب القناة، فإن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، أكد أن الأسبوع الحالي سيكون حاسماً في تحديد ما إذا كانت صفقة تبادل أسرى مع حماس ستتم. وأضافت أن عددا من الوزراء يؤيدون تنفيذ عملية اجتياح بري شامل للقطاع، بينما يعارض زامير هذا التوجه ويفضّل تنفيذ عملية محدودة تستهدف الضغط على حماس من دون الانجرار إلى معركة مفتوحة.ولفتت الصحيفة إلى أن المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل تؤكد ضرورة اتخاذ قرار سريع وواضح ينهي حالة التردد داخل القيادة السياسية، بشأن كيفية إنهاء الحرب أو حسمها عسكرياً.وكان زامير حذر المستوى السياسي من خطورة تآكل قدرات الجيش إذا بقي طويلا في غزة، بحسب ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي. وطالب رئيس الأركان المستوى السياسي بإيضاح موقف الجيش بغزة، معبرا عن رفضه لاحتلال غزة بالكامل والبقاء على عمليات تطويق واستنزاف، محذرا من أن البقاء في غزة يعني استنزاف الجيش وتقديم خدمة لحماس، وأكد أن الجيش مستعد لصفقة الرهائن بأي ثمن.على الصعيد الميداني، يواصل جيش الاحتلال شن غاراته على أنحاء قطاع غزة، واستهدفت مسيّرة إسرائيلية منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل مواطنة فلسطينية وإصابة عدد من الأشخاص.وفي مخيم المغازي وحي الشجاعية تواصل مدفعية الجيش الإسرائيلي قصف المناطق السكنية وتسويتها بالأرض.أعلنت صحة غزة مقتل 70 شخصاً بينهم نحو 40 من طالبي المساعدات الإنسانية، أمس. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة ستة أشخاص بسبب المجاعة في غزة، ليصل إجمالي ضحايا سوء التغذية لنحو 175 شخصاً من بينهم 39 طفلاً.من جهتها، حذرت الأمم المتحدة من تأزم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، خصوصا مع تفاقم أزمة الأمن المائي وعدم وصول المياه لنحو 76% من أسر القطاع.ونقلت صحيفة «صنداي تايمز» عن مصادر مطلعة قولها: إن من المقرر أن يتم إجلاء ما يصل إلى 300 طفل من غزة إلى بريطانيا لتقديم العلاج الطبي ضمن خطة سيتم الإعلان عنها لاحقا. وذكرت أن نقل الأطفال الغزيين، سيتم بالتوازي مع مبادرة مشروع الأمل النقي، وهي مبادرة تم إطلاقها لإحضار الأطفال المرضى والجرحى من غزة إلى بريطانيا لتلقي الرعاية الطبية.