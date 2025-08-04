أعلنت الإدارة الإقليمية في منطقة فولغوغراد جنوب روسيا، اليوم (الإثنين)، أن هجومًا بطائرات مسيرة أوكرانية تسبب في أضرار بخط كهرباء واندلاع حريق في مبنى محطة قطارات أرتشيدا.

وأوضحت الإدارة عبر تطبيق «تليغرام»، نقلاً عن حاكم المنطقة أندريه بوتشاروف، أن إحدى الطائرات المسيرة سقطت دون انفجار بالقرب من مسارات السكك الحديدية، دون أن يُسجل أي ضرر في المسارات ذاتها.

وتسبب الهجوم في تأخير عدة قطارات إقليمية، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية «تاس»، كما تم تعليق الرحلات الجوية في مطار فولغوغراد، المركز الإداري للمنطقة، لعدة ساعات قبل استئنافها نحو الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، حسبما أفادت هيئة الطيران المدني الروسية روسافياتسيا عبر «تليغرام».

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن وحداتها دمرت 61 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، منها 6 فوق منطقة فولغوغراد، دون الإفصاح عن إجمالي عدد الطائرات التي أطلقتها أوكرانيا.

ووصف بوتشاروف الهجوم بأنه ضخم واستهدف البنية التحتية للطاقة والنقل في المنطقة، فيما لم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا، التي تشن هجمات متكررة على البنية التحتية الروسية التي تعتبرها داعمة للجهود الحربية الروسية، خاصة في مناطق مثل فولغوغراد القريبة من الحدود الأوكرانية.