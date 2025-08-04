أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها ستزيل مكبرات الصوت التي ‏تبث دعاية مناهضة لكوريا الشمالية على طول حدود البلاد اعتبارا من ‏اليوم (الإثنين)، وفق ما نقلت وكالة «يونهاب».‏

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن «الجيش بدأ في تفكيك مكبرات ‏الصوت المخصصة للبث الدعائي تجاه بيونغ يانغ على طول الحدود».‏

وأوضحت سيول أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات عملية لتخفيف ‏التوترات بين الكوريتين دون التأثير على جاهزية الجيش.‏

ويبلغ عدد مكبرات الصوت الثابتة التي من المقرر تفكيكها نحو 20 ‏وحدة، ومن المتوقع استكمال تفكيكها في غضون يومين أو ثلاثة أيام.‏

وفي يونيو، أمر الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ بتعليق ‏البث الدعائي عبر مكبرات الصوت تجاه الشمال لتخفيف التوترات ‏وإعادة بناء الثقة.

وردا على ذلك، أوقفت كوريا الشمالية بثّها للضوضاء ‏الصاخبة التي تستهدف الجنوب.‏