خطف مسلحون أكثر من 50 شخصا في عملية جماعية وقعت شمال غربي نيجيريا، بحسب تقرير أعده مرصد نزاعات لصالح الأمم المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام محلية اليوم (الإثنين)، بأن قطاع طرق مسلحين هاجموا قرية «سابون غارين دامري» في ولاية «زامفارا»، التي تعد من أكثر الولايات تضررا من عمليات الخطف.

وتعتبر هذه العملية أحدث هجمة تشهدها المنطقة، التي عانى سكانها لفترة طويلة من عصابات الخطف من خلال استهداف المجتمعات المحلية في شمال غربي نيجيريا، مقابل الحصول على فدية، إضافة إلى قيامها بعمليات نهب وفرض إتاوات.

وتواجه نيجيريا ضغوطا متزايدة بسبب تعدد جبهات القتال، إذ تخوض قواتها مواجهات ضد مسلحي جماعة «بوكو حرام» في الشمال الشرقي، وتكافح قطاع الطرق في الشمال الغربي، بالإضافة إلى التصدي لهجمات الرعاة في الوسط، والانفصاليين في الجنوب الشرقي.