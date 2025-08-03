حذرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية اليوم (الأحد) من تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الساعية لإطالة أمد الحرب، «بعد أن أوقع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف في فخه».

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هو القادر على إجبار نتنياهو على توقيع صفقة إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الأزمة، مبينة أن وعود ويتكوف الكبرى تبددت بعد 6 أشهر من توليه منصبه.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن نتنياهو يعسى لإطالة أمد الحرب في غزة، عبر وضع شروط يعلم أن حركة حماس سترفضها، مشيرة إلى أن ويتكوف كان قد نجح في يناير لكنه فقد حالياً السيطرة على التفاصيل الدقيقة، لجهله بتكتيكات الخداع التي يتبعها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعدم فهمه العميق للمنطقة، وكلها عوامل تسببت في سقوطه منذ ذلك الحين.

وأشارت إلى أن مخططات ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار الجزئي، وصفقات إطلاق سراح الرهائن انهارت، مشددة بالقول: لم تسفر الجهود الأمريكية-المصرية-القطرية عن شيء سوى أزمة إنسانية في غزة، كما أن المفاوضات مع إيران فشلت، ولم يسجل أي تقدم مع الجبهة الروسية الأوكرانية أيضاً.

وكان ويتكوف قد فاجأ عائلات الأسرى الإسرائيليين حين قال أمام الجميع إن حركة حماس وافقت على التخلي عن السلاح، وهو ما سارعت الحركة لنفيه، وأكدت أنها لن تتخلى عن سلاحها قبل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

واعتبرت الصحيفة تصريحات ويتكوف محاولة لرفع معنويات العائلات، وتظهر تخلي الولايات المتحدة عن إستراتيجية الاتفاقات التدريجية، وتسعى إلى إنهاء الحرب بخطوة واحدة، مبينة أن زيارة ويتكوف كان هدفها الترويج لمبادرة إنسانية بديلة، تتمثل بسحب الولايات المتحدة ملف المساعدات الإنسانية من يد وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، لتتولى إدارته بنفسها.

وشددت الصحيفة العبرية على أن مفاتيح حل الأزمة في يد ترمب، وعليه أن يوضح الصورة لنتنياهو.