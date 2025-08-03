أكد مصدر أمني سوري اليوم (الأحد) استعادة قوات الأمن الداخلي السيطرة على النقاط التي تقدّمت إليها عناصر خارجة عن القانون في تل الحديد وريمة حازم وولغا بريف السويداء، وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) فإن سيطرة الأمن جاءت بعد التصدي للهجوم المنظم.

وأوضح المصدر الأمني أنه تم تأمين المنطقة من قبل قوات الأمن الداخلي ووقف الاشتباكات حفاظاً على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد اتهمت في وقت سابق اليوم ما وصفتها بـ«العصابات المتمردة» في محافظة السويداء بمواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار وشنّ هجمات غادرة على قوات الأمن الداخلي في عدة محاور، إلى جانب قصف بعض القرى بالصواريخ وقذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الأمن.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته «سانا» أن الدولة السورية ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء، لم تدّخر جهداً لتثبيت هذا الاتفاق، حرصاً منها على إعادة الاستقرار إلى أرجاء المحافظة، وعملت بكل مفاصلها العسكرية والأمنية والمدنية والخدمية على تأمين حياة المدنيين، والتمهيد لعودة الخدمات ومظاهر الحياة تدريجياً، مبينة أن هذه الجهود اصطدمت باستمرار حملات التجييش الإعلامي التي تقودها العصابات المتمردة التي مع فشلها في إفشال جهود الدولة، لجأت إلى الخروقات المتكررة للاتفاق واعتداءات تستهدف الأمن والاستقرار.

وأشارت إلى أن تلك العصابات تسعى لجرّ المحافظة إلى التوتر والفوضى بدوافع شخصية لقادتها، وتقوم بسرقة المساعدات الإغاثية، وتغذي الاقتتال الداخلي، إضافة إلى تنفيذ اعتقالات غير قانونية داخل المدينة، مستخدمة خرق اتفاقات التهدئة كغطاء لممارساتها التعسفية، مؤكدة أنها ستواصل أداء واجبها الوطني والإنساني في السويداء، واضعةً أمن المواطنين واستقرارهم في صدارة أولوياتها، ومستمرةً في حماية السكان وتأمين قوافل الإغاثة والمساعدات لهم.