فيما ارتفع عدد قتلى العدوان الإسرائيلي على غزة اليوم (الأحد) إلى 92 قتيلاً بينهم 56 من طالبي المساعدات وأصيب 150 آخرون، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة أن الأسرى الإسرائيليين لن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار.وقال المتحدث العسكري لحركة حماس: نشترط فتح الممرات الإنسانية بشكل دائم لمرور الغذاء والدواء لعموم أبناء شعبنا في كل مناطق القطاع، موضحاً أن «حماس» مستعدة للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أي طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية لأسرى العدو.وشدد متحدث «حماس» العسكري على ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي عملياته الجوية بغزة خلال إدخال الطعام للرهائن.وكانت قضية ظهور أحد الأسرى الإسرائيليين في حالة سوء تغذية قد أثارت حالة من السخط الشعبي الإسرائيلي ضد حكومة نتنياهو التي اتهموها بالوقوف وراء محاولة التخلص من أبنائهم، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي دافع عن نفسه وقال: «حماس» لا تريد صفقة بل كسرنا من خلال بث فيديوهات رعب للرهائن، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو سيعقد (الثلاثاء) جلسة خاصة بشأن مواصلة القتال بغزة.وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن أكثر من 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق طلبوا في رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إجبار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على إنهاء الحرب في غزة.من جهة أخرى، قالت الأمم المتحدة إن شبح المجاعة يخيم على غزة ومعظم السكان يفقدون قدرتهم على الوصول إلى المياه الآمنة والصرف الصحي، موضحة أن 96% من الأسر في غزة تواجه انعدام الأمن المائي و90% من سكان غزة يعانون من عدم القدرة على الوصول إلى مياه الشرب و75%من سكان غزة يعانون صعوبات في الوصول إلى دورات مياه.