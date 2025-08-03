أعلن مدير عام مكتب وزارة الصحة بمدينة زنجبار مركز محافظة أبين عبدالقادر باجميل اليوم (الأحد) نجاح الفرق الميدانية في انتشال جثامين 54 مهاجرا أفريقيا من سواحل مدينة زنجبار، مؤكداً أن السلطات الصحية تجري حاليا ترتيبات لدفن الجثامين في منطقة قريبة من زنجبار.وأوضح باجميل أن الفرق الميدانية تواصل عملها في ظل فقدان عشرات المهاجرين، وذلك عقب غرق قارب يقل نحو 150 مهاجرا أفريقيا الليلة الماضية في بحر العرب بسبب الرياح العاتية قبالة مدينة شقرة بمحافظة أبين.وتمكنت السلطات اليمنية من إنقاذ 12 ناجياً ونقلهم إلى مستشفى شقرة العام لتلقي الإسعافات، فيما تواصل عملها لانتشال جثث المهاجرين غير النظاميين من الجنسية الإثيوبية (الأورومو) الذين لقوا حتفهم غرقاً في البحر قبالة سواحل محافظة أبين أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اليمنية عبر قوارب تهريب قادمة من القرن الأفريقي.وأعلنت السلطات الأمنية اليمنية أنها نقلت الجثث إلى المستشفيات في مدينة زنجبار، وهناك عدد من هذه الحالات تم العثور عليها على شواطئ متفرقة، ما يرجح وجود أعداد أخرى لا تزال مفقودة في عرض البحر.وقالت المنظمة الدولية للهجرة أنها سجلت وصول أكثر من 37 ألف مهاجر إلى اليمن خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع أكثر من 60 ألفاً في 2024 بأكمله، رغم ازدياد حالات غرق القوارب خلال السنوات الخمس الماضية.