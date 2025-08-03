أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم (الأحد)، انتشال جثتي طيار ونجله، بعد سقوط طائرتهما مزدوجة الجناحين في البحر قبالة جزيرة مايوركا الإسبانية.وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الطائرة ذات المقعدين من طراز (تيم روكيت إف-4 رايدر) كانت تقوم فيما يبدو بحركات بهلوانية قبل سقوطها مساء أمس (السبت)، بمنطقة بويرتو سوير، مبينة أن الغواصين الذين كانوا يبحثون عن الطيار وابنه (13 عاماً) عثروا على جثتيهما في البحر بعد عملية بحث.وقال الحرس المدني الإسباني، في بيان: «في نحو الساعة الواحدة مساء (11:00 بتوقيت جرينتش)، انتشل غواصون متخصصون من الحرس المدني جثتي الطيار وابنه من البحر على عمق 30 متراً، ونُقلت الجثتان إلى بويرتو سوير»، مشيراً إلى أن الشرطة تحقق في ملابسات سقوط الطائرة.وقالت السلطات الإسبانية في بيان إن الحادثة وقعت نحو الساعة الثامنة مساءً (18:00 بتوقيت غرينتش)، بالقرب من منارة بورت دي سولير، على الساحل الشمالي للجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن طاقم قارب شهد الحادثة وأبلغ الشرطة.وذكرت السلطات أن الطائرة التي أقلعت من مطار في مايوركا قبل ساعتين، سقطت في البحر على بُعد نحو 100 متر من الشاطئ، وبحسب صحيفة محلية، فإن الطائرة تقوم بمناورات جوية قبل سقوطها.