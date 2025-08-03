أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية العميد خالد عيد اليوم (الأحد) القبض على أحد أخطر المتورطين في شبكات تهريب المخدرات في سورية والمنطقة، مؤكداً أن عامر جديع الشيخ أُلقي القبض عليه بعد متابعة دقيقة استمرت أشهراً، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).وأكد عيد أن فرق مكافحة المخدرات المختصة تمكّنت من تحديد تحركات الشيخ الذي كان يتنقّل مستخدماً هويات وجوازات مزوّرة في محاولة للإفلات من الملاحقة الأمنية، مبيناً أنه ومن خلال جهود استثنائية وتنسيق أمني عالي المستوى، تمكنت من تتبّعه حتى استقر في الأراضي التركية.وأشارت إلى أنه وضمن إطار التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين سورية وتركيا، مررت السلطات السورية معلومات دقيقة حول تحركاته إلى الجهات المختصة في أنقرة، التي ألقت القبض عليه وسلمته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وأفاد مدير إدارة مكافحة المخدرات أن عامر الشيخ من كبار تجّار ومهرّبي المخدرات في المنطقة، ومطلوب للعديد من الدول لارتكابه جرائم منظمة وخطيرة تتعلّق بتصنيع وتهريب المواد المخدّرة، مبيناً أن المعلومات تظهر ارتباطه الوثيق بشبكات تهريب دولية وشخصيات نافذة، أبرزها ماهر الأسد، وكان يُشرف على تصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الجوار وخارجها.وذكرت وزارة الداخلية السورية أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المكثفة والمساعي المستمرة التي تبذلها لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تفتك بالمجتمع.وكانت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الريف الشمالي بمحافظة اللاذقية قد أعلنت أمس القبض على نبيل دريوسي، لضلوعه في جرائم حرب عديدة ومشاركته في حملات نظام الأسد من بينها التمثيل بجثث قتلى الشعب السوري.