لم يخلو تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمذيعة شبكة «فوكس نيوز» اللبنانية الأصل ‏جانين فارس بيرو في ‏منصب المدعي العام الفيدرالي الأرفع في العاصمة واشنطن بمصادقة ‏مجلس الشيوخ، من انتقادات حادة للديمقراطيون أعربوا عن رفضهم الشديد للقرار، واصفًين إياه بـ«السطحي»، ومؤكدين أنها «لا تستوفي المعايير اللازمة لتكون مدعية عامة دائمة للولايات المتحدة».

وتم تأكيد تعيين بيرو في منصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا ‏بغالبية ‏‏50 صوتاً مقابل 45، حيث كان ترمب قد حضّ مجلس ‏الشيوخ الذي ‏يهيمن عليه الجمهوريون على الانتهاء من الموافقة على ‏ترشيحاته خلال ‏عطلة نهاية الأسبوع.‏

وعُينت بيرو في هذا المنصب بشكل مؤقت في مايو من قبل ‏ترمب ‏الذي منح العديد من المناصب الحكومية المؤثرة لمذيعين في ‏شبكات ‏تلفزيونية.‏

ولدت جانين فارس بيرو في يونيو 1951 بمدينة إلميرا ‏في ولاية نيويورك لوالدين أميركيين من أصل لبناني، تعود جذورهما ‏إلى بلدة بصاليم في جبل لبنان.‏

كان والدها ناصر فارس بائعاً للمنازل المتنقلة، أما والدتها إشتر ‏عوض فارس -التي قضت جزءا من طفولتها في بيروت- فكانت ‏عارضة أزياء في أحد المتاجر الكبرى في نيويورك.‏

نشأت جانين فارس بيرو في مسقط رأسها بمدينة إلميرا، وبدأت ‏مسارها الدراسي هناك، ومنذ طفولتها كانت تحلم بأن تصبح مدعية ‏عامة.‏

حصلت بيرو على شهادة الثانوية العامة في إحدى مدارس مدينة ‏إلميرا، وتدربت في مكتب المدعي العام لمقاطعة تشيمونغ بولاية ‏نيويورك في فترة دراستها الثانوية، ثم حصلت على البكالوريوس في ‏الآداب من جامعة بافالو.‏

نالت الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق في جامعة ألباني بولاية ‏نيويورك عام 1975، وفي هذه المرحلة الأكاديمية تولت منصب ‏رئيسة تحرير مجلة القانون الصادرة عن الجامعة.‏

في عام 1975، تم تعيين بيرو في منصب مساعد المدعي العام ‏لمقاطعة ويستتشستر في ولاية نيويورك. وفي السنة نفسها تزوجت ‏من ألبرت بيرو، ذي الأصول الإيطالية، وأنجبت منه طفلين (ولد ‏وبنت أصبحت محامية) قبل أن ينفصلا عام 2013 بعد حياة زوجية ‏اتسمت في معظم مراحلها بالاضطراب.‏

وفي عام 1978، أصبحت بيرو أول من يرأس مكتب العنف المنزلي ‏وإساءة معاملة الأطفال، الذي تم إنشاؤه في ذلك العام.‏

غادرت بيرو مكتب المدعي العام بعد انتخابها في ‏نوفمبر 1990 قاضية في محكمة مقاطعة ويستتشستر، وكانت بذلك ‏أول امرأة تعمل قاضية في تلك المحكمة.‏

في وفمبر 1993 انتُخبت بيرو مدعية عامة لمقاطعة ‏ويستتشستر، وهي أول امرأة تشغل ذلك المنصب، وأعيد انتخابها في ‏عامي 1997 و2001.‏

وفي 23 مايو 2005، قرّرت بيرو عدم الترشح لولاية رابعة ‏مدعية عامة لمقاطعة ويستتشستر.‏

في 10 أغسطس 2005، سعت بيرو للترشح باسم الحزب ‏الجمهوري لتحدي السيناتور الديمقراطية هيلاري كلينتون في ‏انتخابات عام 2006 لمنصب عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ‏نيويورك، لكنها تراجعت في آخر لحظة بعد عدة إخفاقات في الحملة ‏الانتخابية، وبسبب محدودية الموارد المالية، كما أن استطلاعات ‏الرأي أظهرت أنها كانت تتجه نحو هزيمة بفارق كبير أمام هيلاري.‏

ألّفت بيرو 6 كتب، اثنان منها روايات جريمة، ورواية مستوحاة من ‏تجاربها الخاصة عندما تولت وهي في سن الـ25 منصب مساعدة ‏المدعي العام في مقاطعة ويستتشستر في ولاية نيويورك.‏

في عام 2006 دخلت بيرو مجال الإعلام وظهرت ضيفة ومحللة في ‏عدة قنوات تلفزيونية وشاركت في برامج مختلفة على قناتي «فوكس ‏نيوز»، و«سي إن إن» وغيرهما.‏

في عام 2008 أعلنت شبكة تلفزيون «سي دبليو» أن جانين بيرو ‏ستقدم برنامجا تلفزيونيا طيلة أيام الأسبوع يُطلق عليه اسم «القاضية ‏جانين بيرو»، وظلت بيرو تقدم ذلك البرنامج إلى أن ألغته الشبكة عام ‏‏2011 بسبب تراجع نسبة المشاهدة.‏

بعد ذلك مباشرة بدأت بيرو تقديم برنامج «العدالة مع القاضية جانين»، ‏الذي كان يبث على قناة «فوكس نيوز» في عطلة نهاية الأسبوع، ‏ويركز على القضايا القانونية الكبرى التي تفرض نفسها أثناء ‏الأسبوع.‏

وأثارت بيرو الجدل عام 2019 في برنامجها التلفزيوني عندما ‏انتقدت عضو مجلس النواب الأمريكي النائبة عن الحزب الديمقراطي ‏إلهان عمر بشأن ارتداء الحجاب، وحول مدى ولائها للدستور ‏الأمريكي، وهو ما تسبب في توقيف بث البرنامج مدة أسبوع.‏

بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، التي انهزم فيها ‏ترمب، كانت بيرو من الأصوات التي تروج لفكرة أن «الانتخابات ‏سرقت منه».‏

وفي 12 يناير 2022، أصبحت بيرو تقدم برنامج ‏‏«‏The Five‏» (الخمسة) على قناة «فوكس نيوز»، وفي مايو ‏‏2025 غادرت تلك المحطة بعد أن عاد ترمب للرئاسة مرة أخرى ‏واختارها لتولي منصب المدعية العامة الفدرالية في واشنطن ‏العاصمة.‏

في مسيرتها التلفزيونية الطويلة كانت بيرو من الوجوه الجمهورية ‏البارزة إعلاميا، وفي عام 2016 كانت من أبرز داعمي ترمب في ‏الانتخابات الرئاسية، وبعد فوزه أصبحت من المتحمسين لسياساته ‏واستخدمت حضورها التلفزيوني لمهاجمة منتقديه.‏

جانين فارس بيرو، مقدمة برامج تلفزيونية أميركية ولدت في ‏نيويورك عام 1951 لوالدين من أصول لبنانية. درست الآداب ‏والقانون وبدأت حياتها المهنية عام 1975 في سلك القضاء ‏بنيويورك.‏

في عام 2006 دخلت مجال الإعلام ضيفة ومحللة في عدة برامج ‏تلفزيونية، قبل أن تصبح مقدمة لبرامج ذات طبيعة قانونية وقضائية، ‏آخرها «الخمسة» على قناة «فوكس نيوز».‏

وعُينت بيرو بشكل مؤقت في منصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا في مايو الماضي، قبل أن يتم تأكيد تعيينها الدائم، حيث يُعد هذا المنصب من أقوى المناصب القضائية في البلاد، حيث يشرف على القضايا الفيدرالية في العاصمة واشنطن.

وأثار اختيار بيرو انتقادات حادة من الديمقراطيين، وعلى رأسهم السيناتور ديك دوربين، كبير أعضاء اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، الذي وصف تعيينها بأنه «موافقة سطحية لدونالد ترامب»، وأشار إلى ترويج بيرو لنظريات مؤامرة حول انتخابات 2020، التي خسرها ترامب أمام جو بايدن، بالإضافة إلى كتابها «كاذبون، مسربون، وليبراليون» (2018) الذي وصفته صحيفة واشنطن بوست بأنه «متملق».

وتأتي هذه الخطوة ضمن نمط ترامب في اختيار شخصيات إعلامية بارزة لمناصب حكومية، مثل تعيين بيت هيغسيث، مقدم برنامج «فوكس آند فريندز ويك إند»، وزيراً للدفاع، وشون دافي، نجم تلفزيون الواقع ومقدم برنامج «فوكس بيزنس»، وزيراً للنقل، كما أن تعيين بيرو يحمل دلالات شخصية، إذ سبق أن عفا ترامب خلال ولايته الأولى عن زوجها السابق ألبرت بيرو، الذي أُدين بالتهرب الضريبي أثناء عملها كمدعية عامة في نيويورك.