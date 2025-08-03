في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في السويداء، قُتل عنصر من الأمن الداخلي السوري وأصيب آخرون في هجوم مسلح نفذته مجموعات مسلحة في المحافظة السورية.وأعلن مصدر أمني، في تصريح لقناة «الإخبارية السورية» اليوم (الأحد)، أن المجموعات الخارجة عن القانون تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء وتهاجم قوات الأمن الداخلي وتقصف عدة قرى في ريف المحافظة.وقال المصدر إن خروقات وقف إطلاق النار من تلك المجموعات أدت إلى مقتل عنصر من الأمن الداخلي وإصابة آخرين، مضيفاً أن هذه الهجمات تأتي بالتزامن مع السعي الحكومي لإعادة الاستقرار والهدوء لمحافظة السويداء تمهيداً لعودة الخدمات ومظاهر الحياة فيها.ولفت إلى أن الهجمات تؤكد عزم المجموعات الخارجة عن القانون على إبقاء السويداء في دوامة التوتر والتصعيد والفوضى الأمنية، وتؤثر على عمل قوافل الإغاثة التي تصل إلى أهلنا في المحافظة.وكانت وكالة «سانا» السورية للأنباء، أعلنت أمس (السبت)، إجلاء قافلة تضم 386 شخصاً، معظمهم أطفال ونساء، من محافظة السويداء إلى مدينة بصرى الشام التابعة لمحافظة درعا المجاورة جنوبي البلاد.وأفادت بوصول القافلة إلى بصرى الشام بالريف الشرقي لمحافظة درعا ضمن جهود حكومية لإجلاء المدنيين الراغبين بالمغادرة على خلفية الأحداث التي شهدتها السويداء أخيراً. وذكرت الوكالة أن حافلات بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري أجلت الأشخاص الراغبين بمغادرة السويداء بسبب الظروف الراهنة، إذ سيتم العمل على تأمينهم.وأعلنت محافظة السويداء، في بيان عبر منصة تليغرام، دخول قافلة مساعدات إنسانية جديدة عبر ممر مدينة بصرى الشام. وأكدت المحافظة أن القافلة تضم 10 شاحنات تحتوي على مواد غذائية وطحين.وتشهد السويداء منذ 19 يوليو الماضي، وقفاً لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعاً وأدت لسقوط قتلى وجرحى. وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء.