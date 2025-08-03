في خطوة أثارت الجدل في الأوساط السياسية والقانونية، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين القاضية ومقدمة البرامج التلفزيونية السابقة جنين بيرو في منصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا، أحد أبرز المناصب القضائية في الولايات المتحدة.وجاءت المصادقة، أمس(السبت)، بأغلبية 50 صوتا مقابل 45، بعد أن حضّ الرئيس السابق دونالد ترمب مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، على تسريع إجراءات التصويت خلال عطلة نهاية الأسبوع.وعين ترمب بيرو البالغة من العمر 74 عاما، في هذا المنصب بصفة مؤقتة في مايو الماضي، بعد أن وصفها بأنها «امرأة لا مثيل لها»، لتلتحق بقائمة طويلة من الشخصيات التلفزيونية التي ضمّها إلى إدارته.يذكر أن جنين ولدت لأبوين من لبنان، هاجروا إلى نيويورك في شبابهما. واشتهرت بتقديم برنامج «القاضية جانين بيرو» بين عامي 2008 و2011، ثم برنامج «العدالة مع القاضية جانين» على قناة «فوكس نيوز» على مدى 11 عاماً، وشاركت في تقديم برنامج «الخمسة» على نفس القناة قبل أن تتفرغ لمنصبها القضائي المؤقت.وتنضم بيرو إلى شخصيات إعلامية أخرى سبق أن شغلت مناصب حكومية في عهد ترمب، مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزير النقل شون دافي، وكلاهما من خلفية إعلامية تلفزيونية.ولم يمر تعيين بيرو من دون اعتراض، وانتقد السيناتور الديمقراطي ديك دوربين، القرار بشدة، واصفا إياه بأنه «سطحي» واعتبر أن بيرو «لا ينبغي أن تكون مدعية عامة دائمة للولايات المتحدة».ولفت إلى أن بيرو روّجت لنظريات مؤامرة حول انتخابات 2020 التي خسرها ترمب، وألّفت كتبا مؤيدة له، بينها كتاب «كاذبون، مسرّبون، وليبراليون» الذي وصفته صحيفة واشنطن بوست بأنه «متملق».يُذكر أن زوجها السابق ألبرت بيرو، أُدين بالتهرب الضريبي أثناء عملها كمدعية عامة في نيويورك، لكن ترمب أصدر عفواً عنه خلال ولايته الأولى.