جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعوته إلى احتلال كامل لقطاع غزة وإعلان السيادة الإسرائيلية. وقال بن غفير من باحة المسجد الأقصى عقب اقتحامه، اليوم(الأحد) «يجب أن نحتل كامل قطاع غزة ونعلن السيادة على كل القطاع ونشجع على الهجرة الطوعية».وأضاف أن «مقاطع الرعب التي تنشرها حماس تهدف إلى الضغط على دولة إسرائيل»، وفق قوله. ومن هذا المكان الذي أثبتنا فيه أنه يمكن فرض السيادة، يجب أن نوجه رسالة واضحة: أن نحتل كامل قطاع غزة، ونعلن السيادة عليه، ونقضي على كل عنصر من حماس، ونعمل على تشجيع الهجرة الطوعية. وزعم الوزير المتطرف أن هذه هي الطريقة الوحيدة لاستعادة الأسرى والانتصار في الحرب.من جانبها، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 1251 مستعمرا، يتقدمهم بن غفير اقتحموا المسجد الأقصى. وقالت دائرة الأوقاف: قاد بن غفير، صباح اليوم، مسيرة استفزازية للمستعمرين، برفقة عضو الكنيست من حزب الليكود الإسرائيلي عميت هاليفي.وأكدت أن المستعمرين أدوا طقوسا تلمودية، ورقصات، وصراخا عمّت أرجاء المسجد، وقالت إن المتطرف بن غفير، قاد بعد منتصف الليلة الماضية، مسيرة استفزازية للمستعمرين للبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، لمناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل.في غضون ذلك، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، مجزرة جديدة بحق مجوّعين عند أحد مراكز التحكم بالمساعدات قرب رفح، واستهدفت مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأكدت مصادر في مستشفيات غزة مقتل 22 شخصا بنيران جيش الاحتلال بينهم 16 من طالبي المساعدات.ووقعت المجزرة بعد يومين من زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لأحد المراكز القرية التي تديرها ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية الأمريكية، وقتل 38 فلسطينيا من منتظري المساعدات أمس (السبت).ومنذ تولي «غزة الإنسانية» التحكم بتدفق المساعدات في مايو الماضي، قتل أكثر من 1500 فلسطيني وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين بنيران جيش الاحتلال والمتعاقدين الأجانب مع المؤسسة، وفق الأمم المتحدة ووزارة الصحة بالقطاع المنكوب.