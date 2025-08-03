كشفت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيمنح حركة حماس مهلة أخيرة لإعادة المحتجزين بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن المجلس الوزاري المصغر «الكابينت» سيجتمع غدًا الإثنين لاتخاذ قرارات تتعلق بالخطوات القادمة في قطاع غزة.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين تأكيدهم أن هناك تشاؤمًا كبيرًا في المنظومة الأمنية بشأن فرص التوصل إلى صفقة في الوقت الحالي.وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، قد حذر من أن «المعركة في غزة ستستمر بلا هوادة» ما لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.ونقل موقع «أكسيوس» عن مصادر مطلعة قولها: «إن هناك تحوّلا لافتا في الإستراتيجية الأمريكية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن، إذ تسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى التخلي عن سياسة الاتفاقات الجزئية لصالح اتفاق شامل، يعيد جميع الرهائن دفعة واحدة وينهي الحرب بشروط أبرزها نزع سلاح حماس».وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال اجتماع استمر ساعتين في تل أبيب لعائلات الرهائن الإسرائيليين: «إن ترمب يرغب في تغيير جوهري في نهج التفاوض»، مؤكدا أن «الإستراتيجية السابقة فشلت في تحقيق نتائج ملموسة»، وأن الإدارة الأمريكية تتبنى حاليا سياسة «الكل أو لا شيء».وأفاد ويتكوف بأن الخطة الجديدة «تحمل بارقة أمل»، دون أن يكشف عن تفاصيلها، لافتا إلى أن واشنطن باتت مقتنعة بأن المفاوضات التدريجية استنفدت أغراضها.وبحسب الموقع الأمريكي، فإن ترمب كان يفضل منذ البداية اتفاقا شاملا، إلا أنه دعم خطة نتنياهو المرحلية مراعاةً لحسابات الداخل الإسرائيلي، بيد أن الضغوط المتزايدة من عائلات الرهائن، وتراجع ثقة الرأي العام بجدوى الصفقات المجزأة، دفعت واشنطن إلى إعادة النظر جذرياً في المسار التفاوضي.وأفصح مسؤول إسرائيلي أن ويتكوف بحث مع نتنياهو إمكانية التحول إلى اتفاق شامل يتضمن إطلاق جميع الرهائن ونزع سلاح حماس، في إطار تفاهم جديد قيد التبلور.لكن مصادر مطلعة على سير المفاوضات أكدت أن الخيار المرحلي لا يزال مطروحاً، مع اقتراح بوقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مقابل إطلاق 10 رهائن أحياء و18 من جثامين الرهائن.ميدانيا، أعلنت مصادر طبية مقتل 62 قتيلاً فلسطينيًا جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة. وأفادت المصادر بوصول ثماني ضحايا من منتظري المساعدات إلى مستشفى الشفاء، سقطوا برصاص قوات إسرائيلية في منطقة زكيم شمال غربي قطاع غزة. وذكرت مصادر مطلعة أن الجيش الإسرائيلي نسف مباني سكنية وفجر روبوتات مفخخة في مدينة خان يونس، ما أدى إلى وقوع انفجارات عنيفة.وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل أحد موظفيه، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، جراء قصف إسرائيلي استهدف مقر الهلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى أيضا إلى اندلاع حريق في الطابق الأول من المبنى. وأكد الهلال الأحمر في بيان أن فرق الإنقاذ والإسعاف واجهت صعوبات في الوصول إلى الموقع، بسبب استمرار القصف في محيط المنطقة. وندد بالهجوم، مؤكدا استهداف المرافق الإنسانية والطواقم الطبية انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.