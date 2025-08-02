عقدت لجنة التحقيق في أحداث السويداء اليوم (السبت) أول أول اجتماع لها في مقر وزارة العدل بدمشق، برئاسة الوزير مظهر الويس، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).ونقلت الوكالة عن وزير العدل تأكيده على أعضاء اللجنة بضرورة العمل وفق المبادئ الأساسية للعدالة التي تنصف جميع المتضررين، مبيناً أن نتائج العمل يجب أن تصب في مصلحة السلم الأهلي، وإعادة الأمن والأمان والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري.ولفت إلى أنه بعد الاجتماع، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية، تم خلالها اختيار حاتم النعسان رئيساً، وعمار عزالدين متحدثاً إعلامياً، إضافة إلى تخصيص مقر دائم للجنة داخل وزارة العدل، كما تم فتح خطين هاتفيين للتواصل مع الأهالي في السويداء وتلقّي الشكاوى.وقال رئيس اللجنة حاتم النعسان، إن التحقيقات ستبدأ فوراً باللقاء مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا والأهالي المتضررين، مضيفاً: الهدف من اللجنة كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأليمة كأساس لتحقيق السلم المجتمعي، مع العمل بصلاحيات كاملة وشفافية. وكانت وزارة العدل أعلنت الخميس الماضي، تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات من الرئيس أحمد الشرع بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية.