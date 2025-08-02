أعلن جهازان معنيان بمكافحة الفساد في أوكرانيا اليوم (السبت) عن مخطط كبير للكسب غير المشروع من شراء طائرات مسيّرة عسكرية وأنظمة تشويش على الإشارات بأسعار مبالغ فيها، وأكدا في بيان أن نائباً في البرلمان واثنين من المسؤولين المحليين وعدداً من أفراد الحرس الوطني تلقوا رشى.وقال البيان إن جوهر المخطط كان يتمثل في إبرام عقود حكومية مع شركات التوريد بأسعار مبالغ فيها عمداً، مضيفاً: الجناة تلقوا رشى تصل إلى 30% من تكلفة العقد.وأوضح البيان أنه جرى إلقاء القبض على 4 من المتورطين ولم يذكر أسماءهم أو وظائفهم.وتأتي اتهامات الجهازين بعد يومين من عودتهما للعمل بشكل مستقل في أعقاب احتجاجات حاشدة.وكان البرلمان الأوكراني قد أعاد (الخميس) استقلال عمل جهازَي التحقيق والادعاء المعنيين بمكافحة الكسب غير المشروع في أوكرانيا (إن.إيه.بي.يو) و(إس.إيه.بي.يو) بعد أن أدى قرار لسحب صفة الاستقلالية عن عملهما إلى أكبر مظاهرات في البلاد منذ بدأت الحرب 2022.وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تسامح مع الفساد، موضحاً أن العمل الجماعي جار بوضوح من أجل فضح الفساد، وهو ما سيؤدي إلى حكم قضائي عادل في هذه القضية، مؤكداً أنه استمع إلى غضب الشعب وقدم مشروع قانون يعيد للجهازين استقلالهما السابق وصوّت عليه البرلمان.وشدد زيلينسكي على ضرورة أن تعمل مؤسسات مكافحة الفساد بشكل مستقل، ويضمن لها القانون الذي تم إقراره كل فرص مكافحة الفساد بشكل حقيقي.