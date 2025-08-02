أعلنت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا اليوم (السبت) السيطرة على حريق اندلع بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد قصف أوكراني، مؤكدة أن مدنياً سقط في القصف، لكن لم يصب أي من موظفي المحطة أو أفراد خدمات الطوارئ بأذى.وقالت إدارة المحطة في منشور على «تيليغرام»إن مستويات الإشعاع لا تزال ضمن الحدود الطبيعية وإن الوضع تحت السيطرة، ورغم أن محطة زابوريجيا النووية، وهي الأكبر في أوروبا، لا تعمل حالياً لكنها لا تزال بحاجة إلى الطاقة للحفاظ على وقودها النووي بارداً.بالمقابل، أكدت القوات الأوكرانية تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت مواقع حيوية داخل روسيا، تشمل منشآت نفطية وصناعية مهمة، وبحسب هيئة الأركان العامة الأوكرانية فإن قوات الدفاع الأوكرانية نفذت ضربات دقيقة ضد أهداف روسية.وقالت الهيئة في بيان «إن الضربات جاءت رداً على الهجمات الروسية الأخيرة على مدن أوكرانية، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين»، حسب ما نشرت صحيفة «كييف بوست».وشملت الضربات الأوكرانية مصفاتي نفط في ريازان ونوفوكويبيشيفسك، بالإضافة إلى منشأة لتخزين الوقود والزيوت في منطقة فورونيغ، فضلا عن مصنع «إلكتروبريبور» للدفاع في بنزا، الذي ينتج معدات اتصالات مشفرة وأنظمة عسكرية متقدمة.وأشار البيان إلى اندلاع حرائق وانفجارات في المواقع المستهدفة، مبينة أن التقييم الكامل للأضرار لا يزال قيد التحقق.ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت أو اعترضت 112 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل.