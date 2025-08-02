انتقدت حركة حماس اليوم (السبت) تصريحات المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف التي قال فيها إنه لا مجاعة في قطاع غزة، معتبرة زيارته إلى مؤسسة غزة الإنسانية مسرحية معدة مسبقاً.وقالت الحركة في بيان: الزيارة التي قام بها المبعوث الأمريكي إلى مراكز توزيع المساعدات التي تشرف عليها مؤسسة غزة الإنسانية، لا تعدو كونها مسرحية مُعدّة مسبقاً، لتضليل الرأي العام وتلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي، ومنحه غطاءً سياسياً لإدارة التجويع واستمرار عمليات القتل الممنهج للأطفال والمدنيين العزّل في غزة، واصفة تصريحات ويتكوف بـ«المضلّلة».وأشارت الحركة إلى أن ويتكوف بثّ صور دعائية وحاول إظهار سلمية توزيع المساعدات، لكن الحقائق على الأرض تكذّبها خصوصاً وأن هناك أكثر من ألف وثلاثمائة من المجوَّعين الأبرياء سقطوا برصاص الاحتلال إسرائيلي.ودعت الحركة الإدارة الأمريكية إلى تحمّل مسؤوليتها ورفع الغطاء عن الجرائم الإسرائيلية في غزة، والمضيّ نحو اتفاق لوقف إطلاق النار يُفضي إلى وقف العدوان، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع ورفع الحصار، نافية تصريحات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية للمبعوث الأمريكي عن موافقة الحركة على التخلي عن سلاحها قائلة: «لا تخلي عن السلاح دون قيام الدولة الفلسطينية».في غضون ذلك، طالبت عائلة الجندي الأسير الإسرائيلي أفيتار دافيد، جيش الاحتلال بسرعة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإلى أفيتار، داعية حكومة الاحتلال والرئيس الأمريكي دونالد ترمب ودول العالم إلى بذل كل جهد لإنقاذ الأسير الإسرائيلي.وكانت كتائب عز اليدن القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد نشرت فيديو للجندي الإسرائيلي الأسير أفيتار دافيد قال فيه: إنه لم يأكل منذ أيام، وطعامه القليل هو عدس وفاصولياء، موضحاً إن الآسرين يقدمون له ما يستطيعون.واتهم الجندي الإسرائيلي نتنياهو بالتخلي عن الجنود الأسرى، مشدداً بالقول: كل ما تربينا عليه في إسرائيل هو كذب، أنا أحفر قبري بيدي؛ لأن جسدي يضعف كل يوم، وربما سأُدفن هنا في النفق.وكان ويتكوف أكد بعد زيارته أمس لمركز توزيع المساعدات في غزة، أن بلاده لا تود توسيع الحرب في القطاع الفلسطيني بل إنهاءها، مشددة على أنه لا وجود لأي نصر دون استعادة جميع الرهائن.