قلل سياسيون ومصادر مقربة من الرئاسة الروسية من أهمية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نشر غواصتين نوويتين بالقرب من روسيا.واعتبر الجنرال السابق في سلاح الجو ونائب الرئيس الحالي لمجلس النواب (الدوما) ليونيد إيفيلف، أن الغواصتين «لا تمثلان تهديداً جديداً». وقال لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، اليوم (السبت)، إن موسكو تدرك بشكل كامل مثل تلك المناورات العسكرية الأمريكية.واتفق معه في الرأي النائب فيكتور فودولاتسكي، واصفاً أي محاولة لترويع روسيا بأنها عبثية، ولفت في هذا السياق إلى الأسطول الروسي الضخم من الغواصات النووية.وكان الرئيس ترمب أعلن أمس (الجمعة)، أنه أمر بنشر الغواصتين، رداً على تعليقات أدلى بها الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف. وكتب في منشور على منصته تروث سوشيال «إن هذا الإجراء يجري فقط، في حالة أن تكون هذه التصريحات الحمقاء والمثيرة للجدل أكثر من ذلك».واعتبر ترمب أن هذه الخطوة احترازية في حال كانت «تلك التصريحات تتجاوز مجرد الكلام». وأضاف: «الكلمات مهمة للغاية، وغالباً ما تؤدي إلى عواقب غير مقصودة. آمل ألا يكون هذا أحد تلك الحالات». ولم يوضح ترمب ماهية المناطق التي ستُنشر فيها الغواصات النووية. كما لم يحدد ما يعنيه بـ«الغواصات النووية»، وما إذا تكون الغواصات تعمل بالطاقة النووية، أو مسلحة بصواريخ نووية.ونادراً ما يعلن الجيش الأمريكي عن نشر غواصات ويحدد مواقعها نظراً لحساسية مهمتها في الردع النووي. ولم تعلق وزارة الدفاع «البنتاغون» حتى الآن، لكن وزير الدفاع بيت هيجسيث اكتفى بنشر بيان ترمب على حسابه على منصة «إكس».ودب الخلاف بين ترمب وميدفيديف الأسبوع الماضي، بعد أن أعطى الرئيس الأمريكي إنذاراً نهائياً جديدا لروسيا من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإلا ستواجه عقوبات صارمة جديدة.ورد ميدفيديف الاثنين الماضي، بالقول إن «كل إنذار نهائي جديد» يوجهه ترمب «يمثل تهديداً وخطوة نحو الحرب». ولوح بقدرات بلاده النووية، مذكر بـ«اليد المميتة» ألا وهي نظام نووي من أيام الاتحاد السوفيتي خلال الثمانينات.