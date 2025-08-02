في إطار الإجراءات القانونية بحق جمعيات مرتبطة بتنظيم «الإخوان المسلمين»، أحالت السلطات الأردنية شركة لأمن المعلومات مرتبطة بالجماعة المحظورة لم تعلن عن المستفيد الحقيقي لها، مخالفة بذلك القانون، فضلاً عن ارتكابها مخالفات أخرى، إلى النيابة العامة.وقال مصدر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم (السبت)، إن دائرة مراقبة الشركات خاطبت وكيل قضايا الدولة للعمل على تصفية شركة دار السبيل للصحافة والتوزيع إجبارياً، كون خسائرها بلغت ضعف رأسمالها، إضافة إلى عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وعدم تسديد كامل رأسمالها، وعدم إيداع الميزانيات السنوية.وقررت جمعية في منطقة عين الباشا حل نفسها.وتعمل الجهات المختصة على تتبع عمل وملكيات جمعيات وشركات يشتبه ارتباطها بالتنظيم المحظور.من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن جنوداً قتلوا مسلحين اثنين بعد إحباط محاولة تسلل، أمس (الجمعة)، عبر الحدود مع سورية.وذكرت في بيان، اليوم (السبت)، أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية تمكنت من إحباط محاولة مجموعة من الأشخاص المسلحين التسلل عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة، بحسب ما نقلت «بترا».وأفادت بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد رصدهم، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم بعد تبادل إطلاق النار، وتراجع باقي أفراد المجموعة إلى العمق السوري.وأعلنت الأردن وسورية قبل عدة أشهر تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمكافحة التهريب، وتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للعاصمة عمان في شهر يناير الماضي.