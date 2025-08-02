بعد نحو 9 أشهر من سقوط النظام السابق، قبضت قوات الأمن السورية في محافظة اللاذقية على أحد عناصر نظام بشار الأسد، ويعرف بأنه «قناص الأسد».وأعلنت مصادر محلية أن محمد داود ناصر، الملقب بـ«قناص الأسد»، عمل قناصاً في قوات النظام السابق وقتل العشرات من السوريين.وأفاد ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن داود يعد أحد أذرع القمع التي ارتكبت جرائم بشعة بحق أبناء الشعب السوري، وتلاحقه اتهامات بارتكاب انتهاكات خلال فترة عمله كقناص.وذكرت وزارة الداخلية السورية أن داود عمل في منطقة جبل التركمان، ثم انتقل إلى قرية الزويقات في جبل الأكراد المطلة على جبال كبينة، وشملت جرائمه التمثيل بالجثث.وأكدت أنه أحد قيادات ومدبري أحداث الساحل التي شهدت اقتتالاً دامياً وتصفيات طائفية بحق أبناء الطائفة العلوية في مدن الساحل السوري.وحسب بيان وزارة الداخلية، فإن المتهم متورط بأعمال إرهابية، إذ كان مسؤولاً عن عمليات استهداف الحواجز الأمنية والنقاط العسكرية، إضافة إلى كونه قائد المجموعة التي هاجمت حاجز الزوبار بريف محافظة اللاذقية على الطريق المؤدي إلى جبل التركمان.وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي صوراً لداود خلال حقبة الأسد، ومعه بندقية القنص الخاصة به، وظهر في بعض الصور خلال تمثيله بالجثث التي قتلها.كما ظهر في إحدى الصور إلى جوار جمجمة بشرية، وفي أخرى ظهر بقرب جثة وكان ممسكاً بأحد فكيها.وكان سوريون تداولوا خبر اعتقال المتهم وإحالته إلى التحقيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات تعد بمستقبل أفضل، خصوصاً أنها الطريقة المثلى للعدالة الانتقالية التي يحلمون بها عبر معاقبة فلول النظام السابق، ومرتكبي الجرائم بعد التحقيق معهم وإدانتهم بالطرق الشرعية.