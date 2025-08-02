نفذت القوات المسلحة الأوكرانية ضربات عسكرية استهدفت مواقع حيوية داخل روسيا، تشمل منشآت نفطية وصناعية مهمة. وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان على منصة «تليغرام»، اليوم (السبت)، أن قوات الدفاع الأوكرانية نفذت ضربات دقيقة ضد أهداف روسية.وذكرت أن الضربات جاءت رداً على الهجمات الروسية الأخيرة على مدن أوكرانية، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، وفق ما أوردت صحيفة «كييف بوست».وشملت الضربات الأوكرانية مصفاتي نفط في ريازان ونوفوكويبيشيفسك، ومنشأة لتخزين الوقود والزيوت في منطقة فورونيغ، ومصنع إلكتروبريبور للدفاع في بنزا، الذي ينتج معدات اتصالات مشفرة وأنظمة عسكرية متقدمة. وأكد البيان اندلاع حرائق وانفجارات في المواقع المستهدفة، لافتاً إلى أن التقييم الكامل للأضرار لا يزال قيد التحقق.ونفذت العملية بتنسيق بين قوات المسيّرات وقوات العمليات الخاصة وجهاز الأمن الأوكراني ومديرية الاستخبارات العسكرية. وأكدت هيئة الأركان أن أوكرانيا ستواصل استهداف البنية التحتية التي تدعم الجيش الروسي حتى يتوقف العدوان.وتحدثت تقارير إعلامية أوكرانية عن وقوع انفجارات في عدة مناطق روسية، شملت ليبيتسك، ريازان، تاغانروغ، سامارا، فورونيغ، وشبه جزيرة القرم، وأُغلق مؤقتاً جسر القرم بعد دوي انفجارات في فيودوسيا.من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت أو اعترضت 112 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.وكثفت روسيا هجماتها الجوية على أوكرانيا في يوليو الماضي، وأطلقت أكثر من 6 آلاف مسيّرة طويلة المدى، إلى جانب نحو 200 صاروخ، ما أسفر عن تصاعد كبير في أعداد الضحايا المدنيين.