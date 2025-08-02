قُتل وأُصيب عشرات الفلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال طال خيام النازحين ومنازل المواطنين ومنتظري المساعدات في أنحاء قطاع غزة. وأكدت مصادر في مستشفيات غزة مقتل 24 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم (السبت)، بينهم 13 من منتظري المساعدات. وقال مصدر في مستشفى شهداء الأقصى إن فلسطينياً قُتل في غارة إسرائيلية غرب بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وأفاد المصدر بمقتل 5 فلسطينيين بغارة أخرى استهدفت شقة سكنية في بلدة الزوايدة.وحسب وسائل إعلام محلية، فإن جيش الاحتلال استهدف منزلا لعائلة القريناوي في بلدة الزوايدة ما أسفر عن مقتل العائلة كاملة (رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة).وقُتل شاب بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة اليرموك بحي الدرج وسط مدينة غزة، وفق وسائل إعلام محلية.وعند مركز توزيع المساعدات التابع لمؤسسة غزة الإنسانية قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة قُتل الليلة الماضية 12 فلسطينيا كانوا يسعون للحصول على مساعدات في ظل تجويع الاحتلال للفلسطينيين وانتشار سوء التغذية.وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن أكثر من 90 شخصا أصيبوا ونقلوا إلى مستشفى القدس التابع للجمعية في مدينة غزة، عقب استهداف قوات الاحتلال جموع المجوعين أثناء انتظار شاحنات المساعدات في منطقة النابلسي جنوب غرب غزة.وقتل شاب وأصيب 25 شخصا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وكان 15 فلسطينيا قُتلوا أمس (الجمعة) بنيران الاحتلال قرب مركز للمساعدات تابع للمؤسسة الأمريكية الإسرائيلية في رفح.وفي جنوب قطاع غزة، أكد مصدر بمستشفى ناصر الطبي مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف مسيّرة خيام نازحين غرب مدينة خان يونس.وقالت وسائل إعلام محلية إن قصفاً مدفعياً وإطلاق نار من قبل آليات الاحتلال استهدف محيط حي الأمل غربي مدينة خان يونس.وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية على الحي الياباني غربي خان يونس، في حين استهدفت عمليات نسف مستمرة محيط حي الأمل شمالي المدينة. وقصفت زوارق الاحتلال الحربية شاطئ مدينة رفح جنوبي القطاع، بحسب المصدر ذاته.وقُتل أمس (الجمعة) نحو 82 فلسطينيا، بينهم 49 من طالبي المساعدات، بنيران جيش الاحتلال في مختلف أنحاء القطاع، بينما أُصيب 554 آخرون.ومنذ استئناف العدوان على غزة في مارس الماضي قُتل نحو 9163 فلسطينيا، وأُصيب أكثر من 35 ألفاً.وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 147 ألفاً.