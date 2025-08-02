نفت وزارة الداخلية العراقية ما تردد حول صدور قرار رسمي يمنع دخول السوريين إلى البلاد. وأعلنت في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك ليل الجمعة/ السبت أن «جميع الأشخاص الحاصلين على سمات دخول أصولية، سواء كانت لأغراض السياحة أو الزيارة، يُسمح لهم بالدخول إلى الأراضي العراقية بصورة طبيعية، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة».ودعا المتحدث باسم اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية العميد مقداد ميري وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكداً حرص بلاده على تسهيل دخول الزائرين من مختلف الدول، بما يعكس صورة العراق المضياف ويحفظ أمن وسلامة الجميع.وكانت السلطات العراقية عززت الإجراءات الأمنية على حدودها مع سورية، إثر سقوط النظام السابق برئاسة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر عام 2024، خوفاً من تسلل مقاتلين أو مجموعات مسلحة إلى الداخل العراقي.