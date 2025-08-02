وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه «صعب المراس»، لكنه بارع جداً في التعامل مع العقوبات. وقال ترمب في مقابلة مع «نيوز ماكس»، اليوم (السبت)، إن بوتين صعب المراس وليس سهلاً، لافتاً إلى أنهما أجريا محادثات جيدة في السابق، كان من الممكن أن تؤدي إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ولفت إلى أنه وسط تلك المحادثات كانت «القنابل تبدأ فجأة في التطاير»، وفق تعبيره. وأضاف الرئيس الأمريكي: «بوتين كان صعب المراس، وأجرينا العديد من المحادثات الجيدة، وظننت أننا نجحنا 3 مرات في الاقتراب من إنهاء الحرب». وجدد ترمب التأكيد على أنه يرغب في إخماد هذه الحرب والنيران بين البلدين.وأكد أن بلاده عازمة على فرض عقوبات إضافية على موسكو في حال لم يتم التوصل إلى إنهاء الصراع المستمر منذ فبراير 2022.وشن ترمب هجوماً حاداً على نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، ووصفه بـ«الفاشل».وتصاعدت الحرب الكلامية بين الرجلين خلال الأيام الماضية، إذ أعلن الرئيس الأمريكي أمس أنه «أمر بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة»، رداً على تصريحات مدفيديف التي وصفها بالاستفزازية.وكان مدفيديف انتقد ترمب بشدة الخميس الماضي في منشور على تليغرام، تطرق فيه إلى «اليد الميتة»، وهو نظام تحكم آلي بالأسلحة النووية طوره الاتحاد السوفياتي إبان الحرب الباردة للتحكم بترسانته النووية، بعدما انتقد الرئيس الأمريكي «الاقتصاد الميت» لروسيا والهند.وسبق أن حدد ترمب مهلة لروسيا تنقضي نهاية الأسبوع القادم، من أجل اتخاذ خطوات لوضع حد للحرب في أوكرانيا وإلا مواجهة عقوبات جديدة.