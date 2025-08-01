أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستسلّم منظومتي صواريخ باتريوت إضافيتين إلى أوكرانيا، في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بأن تكون برلين أول من يتسلم النسخ الأحدث من هذه المنظومة الدفاعية مقابل ذلك.وأفاد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في بيان رسمي بأن الالتزام الأمريكي يتيح لألمانيا أن تدعم أوكرانيا في المرحلة الأولى بمنصات إطلاق، تليها مكونات إضافية لمنظومة باتريوت.ومن المقرر أن يبدأ الجيش الألماني خلال أيام تسليم قاذفات صواريخ باتريوت إضافية لأوكرانيا، على أن تُستكمل المنظومة بمكوناتها الأخرى خلال شهرين إلى 3 أشهر.وبموجب الاتفاق، ستحصل برلين على أنظمة باتريوت جديدة من الولايات المتحدة بشكل متسارع، في حين ستتولى ألمانيا تمويل تلك المنظومات.وتواجه أوكرانيا تصعيداً في الهجمات الجوية الروسية، ما يجعل الحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية أكثر إلحاحاً. وتُعد منظومة باتريوت من أكثر الأنظمة الدفاعية فاعلية في اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية الروسية.وزودت ألمانيا من قبل أوكرانيا سابقاً بـ3 منظومات باتريوت، وأكدت أن إرسال المزيد لن يؤثر على التزاماتها الدفاعية ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو).من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الجمعة)، تدمير منظومات الدفاع الجوي التابعة لها 60 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق عدة مناطق.وقالت في بيان: «خلال الليلة الماضية من الساعة 23:30 بتوقيت موسكو في 31 يوليو، وحتى الساعة 04:10 بتوقيت موسكو في 1 أغسطس، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 60 طائرة دون طيار أوكرانية»، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.وأكدت تدمير 3 مسيرات على أراضي مقاطعة بيلغورود، و12 على أراضي مقاطعة روستوف، و5 على أراضي إقليم كراسنودار، و4 فوق حوض البحر الأسود، و3 على أراضي مقاطعة فورونيج، و2 على أراضي مقاطعة ليبيتسك، و2 على أراضي مقاطعة تولا، وواحدة فوق مياه بحر آزوف.وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الروسي الذي استهدف بالصواريخ والمسيّرات العاصمة الأوكرانية إلى 26 قتيلا، و159 جريحا، بحسب ما أوردت وزارة الداخلية الأوكرانية الجمعة. وقالت في منشور على تليغرام إنّه «خلال ليلة أمس وصباح اليوم انتشلت فرق الإنقاذ 10 جثث من تحت أنقاض المبنى السكني في منطقة سفياتوشينسكي»، وأكدت أنّ القصف أوقع 159 جريحاً.