كشف الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب استعداده للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطينية في حال تقدّمت الحكومة بمثل هذا الاقتراح. وكتب ستاب في منشور على منصة «إكس» أمس (الخميس): «قرارات فرنسا وبريطانيا وكندا تعزز التوجه نحو الاعتراف بفلسطين، في إطار جهود إحياء عملية السلام». وقال: «إذا تلقيت اقتراحاً للاعتراف بفلسطين، فأنا مستعد للموافقة عليه»، مندداً بالوضع «غير الإنساني» في قطاع غزة. ولفت الرئيس الفنلندي إلى أنّه يُدرك وجود آراء متباينة لدى الفنلنديين حيال الاعتراف بدولة فلسطينية، إضافة إلى مخاوف، داعياً إلى نقاش منفتح وصادق.ويُعارض حزبا «الفنلنديون الحقيقيون» اليميني المتطرف و«الديموقراطيون المسيحيون» الاعتراف بدولة فلسطين.من جهته، جدّد رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو، اليوم (الجمعة)، تأكيد دعم ستاب لحل الدولتين، من دون أن يُحدّد ما إذا كانت حكومته تعتزم المضي قدماً في الاعتراف بدولة فلسطينية. وأوضح أنّ المشاورات مع الرئيس بشأن السياسة الخارجية وقضايا الشرق الأوسط ستتواصل حتى موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر.ويتمتع الرئيس الفنلندي المُنتخب لولاية من 6 سنوات بصلاحيات محدودة، إلا أنه يشارك في تنسيق السياسة الخارجية بالتعاون الوثيق مع أعضاء الحكومة.يذكر أن دولاً عدّة، بينها فرنسا وكندا والبرتغال ومالطا، تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرّر عقدها في سبتمبر القادم.