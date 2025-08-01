كشفت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية أن حركة حماس توقفت عن المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونقلت الشبكة عن مصدرين مطلعين قولهما: إن حماس توقفت عن المشاركة في أي مناقشات بشأن وقف إطلاق النار.وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أفادت أمس الأول (الأربعاء) بأن حركة حماس تربط المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة بتغيير الوضع الإنساني في القطاع. ونقلت عن مصادر قولها: إن حماس «أبلغت الوسطاء أنها لن تدخل في مفاوضات حتى يتحسن الوضع الإنساني في غزة».وتشهد المفاوضات حالة جمود وتعثر وسط تحذيرات من الوسطاء بأن الفشل في تجديد الحوار قد يؤدي إلى تدهور خطير في الوضع داخل قطاع غزة.وأعلن مسؤول إسرائيلي رفيع أن بلاده سلمت وثيقة تتضمن تعديلات على رد حماس، الذي قُدم خلال وجود الوفد الإسرائيلي في قطر، عبر الوسطاء المشاركين في جهود الوساطة.من جانبها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الضغوط من قبل عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تصاعدت، ودعت العلائلات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إعلان استعداده العلني لتوقيع اتفاق شامل يعيد جميع المحتجزين وينهي الحرب، رداً على مقطع فيديو مسجل أرسله نتنياهو للعائلات، نُقل إليهم من قبل منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش. وقال نتنياهو: «منذ عودة الوفد من قطر، لم نتوقف عن المحاولة». وأضاف أن العائق أمام التوصل إلى اتفاق هو تعنت حماس، مشدداً على التزامه بإعادة المحتجزين «بطريقة أو بأخرى».