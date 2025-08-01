أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ارتياحه لنتائج المفاوضات مع أوكرانيا التي جرت في إسطنبول وتم خلالها تبادل دفعات جديدة من الأسرى، معتبراً أن الأهم إزالة الأسباب الجذرية للنزاع. وقال بوتين في تصريحات للصحفيين عقب لقاء مع رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، اليوم (الجمعة)، إن المفاوضات مطلوبة ومهمة دائماً.وأضاف: «نحتاج إلى سلام دائم ومستقر قائم على أسس متينة، يرضي روسيا وأوكرانيا، ويضمن أمن البلدين»، مؤكداً أن الشروط ما زالت كما هي بالتأكيد من الجانب الروسي.ولفت إلى أنه يقيّم بشكل إيجابي نتائج المفاوضات الروسية الأوكرانية وتبادل الأسرى.ورأى أن العالم بحاجة إلى محادثات مكثفة من أجل حل القضايا سلمياً، لافتاً إلى أن مجموعات العمل الروسية الأوكرانية المعنية بالتسوية لم تبدأ عملها بعد. وشدد الرئيس الروسي على أن شروط روسيا بشأن القضية الأوكرانية المعلنة صيف 2024 لا تزال دون تغيير.وحول عملية التسوية في أوكرانيا، قال: «إذا كانت كييف تعتقد أنه ليس من الضروري التعامل مع موسكو حتى الآن فيمكن لروسيا الانتظار». وأكد أن بلاده ترى جدوى من مناقشة التسوية الأوكرانية في سياق الأمن الأوروبي الشامل، موضحاً أنها نقلت آلاف الجنود القتلى إلى الجانب الأوكراني واستلمت منه عشرات الجثث من جنودها القتلى. وذكر بوتين أن الصراع بحاجة إلى مناقشة الخطوات اللازمة لإرساء سلام طويل الأمد في أوكرانيا دون أي حدود زمنية، مشدداً على أن ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية.وأعلن بدء الإنتاج المتسلسل لصاروخ «أوريشنيك» في روسيا، كاشفاً أن أول إنتاج تسلسلي لصاروخ «أوريشنيك» دخل بالفعل الخدمة العسكرية.من جانبه، رد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على تصريحات بوتين عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: «جاهزون للقاء القادة».يذكر أن الولايات المتحدة أبلغت مجلس الأمن الدولي أمس (الخميس) أن الرئيس دونالد ترمب عبر عن رغبته بوضوح في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بحلول الثامن من أغسطس الجاري‭‭.وقال الدبلوماسي الأمريكي جون كيلي أمام المجلس المكون: «يتعين على كل من روسيا وأوكرانيا التفاوض على وقف إطلاق النار والسلام الدائم». وأكد أنه حان الوقت للتوصل إلى اتفاق، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ تدابير إضافية لتأمين السلام.