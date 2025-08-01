أعلنت قوات درع السودان التابعة للجيش السوداني عزمها فك حصار مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد.وكانت قوى سياسية في السودان دعت أمس (الخميس) إلى فتح ممرات إنسانية لتوصيل الغذاء إلى مدينة الفاشر، ونددت باستمرار الحصار الذي تفرضه «قوات الدعم السريع» وتصاعد الهجمات. ودانت قوى سياسية ولجان مقاومة في بيان مشترك الحصار الوحشي على الفاشر، مؤكدة أن ما يحدث جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وحمّلت القوى السياسية قوات الدعم السريع مسؤولية القتل والتجويع، واستهداف المدنيين والمرافق الصحية والخدمية.وشدد البيان على ضرورة وقف إطلاق النار في الفاشر وانسحاب الدعم السريع من محيط المدينة، وفتح ممرات إنسانية بإشراف دولي لتوصيل الغذاء والأدوية والمياه والوقود، وتأمين العمل الإنساني من دون عوائق.وصعّدت قوات الدعم السريع هجماتها على الفاشر خلال الأيام القليلة الماضية، ولم تثمر جهود دولية في تحقيق هدنة إنسانية في المدينة المحاصرة منذ أكثر من عام لإدخال مساعدات إنسانية.وتعيش الفاشر منذ أبريل الماضي تحت حصار خانق فرضته قوات الدعم السريع، ما أدى إلى انهيار تام في الخدمات الصحية والغذائية. وباتت الفاشر مدينة أشباح وسط أنقاض الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، وبدأت المجاعة الطاحنة تلوح في الأفق مع نفاد المواد الغذائية الأساسية الصالحة للأكل، وانعدام مياه الشرب النظيفة.