شرع المصريون خارج البلاد، اليوم(الجمعة)، في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصري. وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن هناك توافدا على مراكز الاقتراع، وسط توقعات بزيادة الإقبال. وتجري العملية الانتخابية بالخارج في 137 سفارة وقنصلية في121 دولة حول العالم.وينطلق تصويت المصريين في الخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، وفق الهيئة الوطنية للانتخابات.وحددت الهيئة يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس موعدا لإجراء هذه الانتخابات خارج البلاد، على أن يبدأ الاقتراع داخل البلاد يومي 4 و5 أغسطس، فيما تُعلن نتيجة الانتخابات وتُنشر في الجريدة الرسمية يوم 12 أغسطس.وتبدأ انتخابات الإعادة يومي 25 و26 في الخارج ويومي 27 و28 أغسطس في الداخل، وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.ويتكوّن مجلس الشيوخ من 300 عضو، ثلثهم يجري تعيينهم عبر رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان وفق نظام مختلط يجمع «الفردي» و«القائمة المغلقة المطلقة».وضَمن 100 عضو مرشح الفوز وفق نظام «القائمة المطلقة»، إذ لم تتقدم سوى قائمة واحدة لخوض الانتخابات، وهي «القائمة الوطنية الموحدة».وتضم «القائمة الوطنية الموحدة»، 13 حزباً، غالبيتها داعمة للحكومة بزعامة «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية البرلمانية)، و«حماة وطن» و«الجبهة الوطنية»، بالإضافة إلى تمثيل محدود لأحزاب معارضة، مثل «المصري الديمقراطي»، و«الإصلاح والتنمية».ووفق المادة (249) من الدستور فإن مجلس الشيوخ يؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات، تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.