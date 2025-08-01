فيما تعترف نحو 147 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة بدولة فلسطين التي تتمتع حالياً بصفة «دولة مراقبة غير عضو» في المنظمة الدولية، انضمت الأسبوع الماضي 3 دول أخرى، إذ أعلنت فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر، وأكدت بريطانيا وكندا أنهما مستعدتان لاتخاذ الخطوة نفسها. وربطت بريطانيا هذا الاعتراف بعدم توصل إسرائيل إلى وقف لإطلاق النار مع حماس في غزة، بينما اشترطت كندا حدوث تغييرات سياسية لدى السلطة الفلسطينية، وفقاً لما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز».وتسير مالطا والبرتغال في ذات الاتجاه، إذ قال رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، على فيسبوك، «إن موقفنا يعبر عن التزامنا بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط»، فيما أعلن رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو، أن حكومته ستتشاور مع الأحزاب السياسية والرئيس مارسيلو ريبلو دي سوزا بشأن احتمال الاعتراف بدولة فلسطينية.وحسب الصحيفة الأمريكية، يعتقد خبراء أن هذه الإعلانات تعكس حالة الاستياء العميق من سلوك إسرائيل في حربها على غزة، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ودفعت مليوني شخص إلى حافة التجويع والحرمان الشديد.واعترفت دول أوروبية بينها إسبانيا وإيرلندا والنرويج، بدولة فلسطين العام الماضي.ومن بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وعددها 32 دولة، تعترف 14 دولة بدولة فلسطين، فيما تعتزم 4 دول أخرى الاعتراف بها، فيما ترفض 14 دولة من أعضاء الحلف الاعتراف بالدولة الفلسطينية.والـ 14 دولة التي تعترف بفلسطين هي: ألبانيا، بلغاريا، جمهورية التشيك، المجر، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، أيسلندا، مونتنيجرو (الجبل الأسود)، النرويج، إسبانيا، السويد، تركيا.وهناك 4 على طريق الاعتراف وهي فرنسا، بريطانيا، كندا، والبرتغال.وهناك 14 دولة في الناتو لا تعترف بفلسطين وهي: الولايات المتحدة، كرواتيا، الدنمارك، فنلندا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، هولندا، مقدونيا الشمالية، بلجيكا، إستونيا.وفيما يتعلق بمجموعة العشرين الصناعية الكبرى (G20)، فإن هناك 10 دول تعترف بالدولة الفلسطينية، وهي: السعودية، الصين، الأرجنتين، البرازيل، الهند، إندونيسيا، المكسيك، روسيا، تركيا، جنوب أفريقيا.وإذا مضت بريطانيا وكندا وفرنسا في خطواتها، فإن العدد سيرتفع إلى 13 دولة، بينما لا تعترف 6 دول من أعضاء المجموعة فلسطين.وهناك 6 دول في تلك المجموعة لا تعترف بالدولة الفلسطينية وهي: الولايات المتحدة، أستراليا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية.وتبقى الولايات المتحدة وحدها من بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي التي لا تعترف بدولة فلسطين، في حين الصين وروسيا تعترفان، وبريطانيا وفرنسا تعتزمان الاعتراف.