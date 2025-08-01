حذر رئيس أركان الجيوش الفرنسية تيري بوركهارد، من أن روسيا قد تصبح «تهديداً حقيقياً» لأوروبا خلال السنوات الخمس القادمة، بالرغم من تورطها الحالي في حرب أوكرانيا.وقال بوركهارد في مقابلة مع صحيفة «ذي إيكونوميست» البريطانية: «إن روسيا ستستعيد قريباً قدراتها لتمثل تهديداً عسكرياً للدول الغربية، خصوصا الأوروبية»، ولم يستبعد أن تنخرط في إعادة تسليح واسعة النطاق، قد تتجاوز قيمتها 1100 مليار دولار بحلول عام 2036، وفقاً لتقديرات المخابرات الأوكرانية.وأضاف: لا يمكننا أن نربح الحرب باستخدام صواريخ باهظة الثمن فقط، علينا التفكير اقتصادياً. نحتاج إلى صواريخ نوع Ferrari أحياناً، لكننا لن نكسب الحرب بها وحدها.وتجىء تحذيرات بوركهارد في سياق تنامي التعاون الدفاعي بين فرنسا والمملكة المتحدة، اللتين أعلنتا في 9 يوليو الماضي عن تغيير جذري في عقيدتهما النووية، وتعهدتا بتنسيق القوة النووية في حال تعرض أي من البلدين لتهديد مباشر.من جانبها، اعتبرت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبات قاسية على روسيا هما أسرع طريق لإنهاء الحرب.وكتبت في منشور عبر حسابها على منصة «إكس» اليوم (الجمعة): «تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، وفرض عقوبات أشد على روسيا أسرع طريق لإنهاء الحرب». وأضافت أن تسليم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا بشكل عاجل هو أولويتنا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وصف الضربات التي شنتها القوات الروسية ليل الأربعاء-الخميس على أوكرانيا وأوقعت ما لا يقل عن 16 قتيلا بأنها «مثيرة للاشمئزاز»، مؤكدا عزمه على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لجارتها. وقال ترمب للصحفيين: «أعتقد أن ما يفعلونه مثير للاشمئزاز»، مضيفا: سنفرض عقوبات. لا أعلم إن كانت العقوبات تزعج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكننا سنفرضها. وأفاد بأن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى روسيا حال انتهاء مهمته في الشرق الأوسط..وكان ترمب أمهل روسيا حتى نهاية الأسبوع القادم (8 أغسطس)، لوقف القتال في أوكرانيا، وذلك تحت طائلة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.ويدرس الرئيس الأمريكي حاليا فرض عقوبات «ثانوية» على روسيا وهي عقوبات تستهدف عمليا الدول التي تشتري من موسكو النفط تحديدا، وذلك بهدف تجفيف هذا المصدر الأساسي لإيرادات آلة الحرب الروسية.