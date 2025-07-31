فلسطين عادت، لا عبر ساحات الاشتباك بل على طاولة السياسة الدولية. في مؤتمر حلّ الدولتين بنيويورك، فرضت المملكة حضورها كمحرك لا كمشارك، وفتحت نافذة في جدار الصمت العالمي. تجاهلت واشنطن الدعوة، وقاطعتها تل أبيب، لكن أكثر من 120 دولة ومنظمة تقاطرت إلى اللقاء. لم يكن هذا التجمع مجرد رسالة رمزية بل محاولة جدية لكسر احتكار الغرب لمسار التسوية، وبناء هندسة إقليمية جديدة، عنوانها أن القضية الفلسطينية لم تمت، بل تغيرت قواعد الاشتباك حولها. في هذا اللقاء، حيث اجتمعت الإرادات خارج محور واشنطن – تل أبيب، كانت المملكة هي الطرف الذي حمل على كتفيه مهمة هندسة خارطة طريق عملية، تتجاوز الشعارات، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته. وليس عبثاً أن تترافق هذه الجهود مع استعدادات فرنسية للاعتراف بدولة فلسطين، وتحركات أوروبية تميل نحو ذات الوجهة. فهل يشكل هذا المؤتمر لحظة مفصلية تقود إلى تغيير حقيقي، أم أن الواقع الدولي المتشابك لا يزال يمنح إسرائيل هامش المناورة للهروب من الاستحقاقات؟

تأسيس مرحلة جديدة



حين تحدث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الجلسة الافتتاحية، بدا كلامه مؤسساً لمرحلة جديدة: «لا يمكن أن يكون هناك سلام في المنطقة من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية». لم تكن هذه العبارة جديدة في مضمونها، لكنها جديدة في سياقها وموقعها السياسي. فالرياض لم تعد تكتفي بدور الناصح أو الراعي، بل تحولت إلى فاعل دبلوماسي يطرح ويقترح ويدفع.

ووفق ما رشح من المؤتمر، فإن المملكة لم تكتفِ بالطرح النظري، بل قدمت ملامح خارطة طريق شاملة، تتضمن دعماً مالياً عاجلاً للفلسطينيين، إعادة هيكلة السلطة، ومقاربة أمنية تضمن نزع سلاح الفصائل خارج إطار الدولة. وبين السطور، بدا واضحاً أن السعودية تعد العدة لتحويل شعار «حل الدولتين» من وثيقة في الأرشيف السياسي إلى مشروع تنفيذي تقوده هي، بدلاً من أن تتركه رهينة الانقسامات من هنا أو الرفض من هناك.

باريس تعلن.. وأوروبا تتحرك

في الموازاة، كانت باريس تتحرك بخطى أكثر ثباتاً. فقد أعلن وزير خارجيتها جان-نوال بارو أن فرنسا ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في الجمعية العامة القادمة للأمم المتحدة في سبتمبر. خطوة اعتبرها الإعلام الأوروبي «تاريخية»، خصوصاً أنها تأتي من دولة عضو في مجلس الأمن الدولي ومن دول مجموعة السبع. لكن الخطوة الفرنسية لم تحظَ بحماسة موازية من بقية العواصم الأوروبية. ألمانيا، كعادتها، بدت أكثر حذراً، مؤكدة أن «الاعتراف الأحادي لا يصنع السلام»، فيما وضعت لندن خططاً للاعتراف بدولة فلسطينية.

ورغم ذلك، فإن المؤتمر حرك النقاش الأوروبي، وأعاد القضية الفلسطينية إلى واجهة السياسة الخارجية للقارة العجوز. الصحف الأوروبية، من «لوموند» إلى «الغارديان»، تفاعلت مع الطرح السعودي – الفرنسي؛ باعتباره محاولة ناضجة لكسر الجمود، لكنها أيضاً نبهت إلى المعوقات البنيوية: الانقسام الفلسطيني، تعنت إسرائيل، والفراغ الأمريكي المتعمد.

حسابات متباينة لا تفسد التحالفات

المفارقة في مؤتمر نيويورك لم تكن فقط في حضوره الواسع، بل في الغياب اللافت لبعض الأطراف المؤثرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة. فواشنطن رغم تحالفها الوثيق مع الرياض وباريس، آثرت عدم الانخراط المباشر، معتبرة أن توقيت المبادرة لا يتناسب مع مقاربتها الحالية لحل الصراع. الموقف الأمريكي عكس تفضيلاً لاستراتيجيات أكثر هدوءاً وتدرجاً، وربما حرصاً على عدم تأزيم العلاقة مع إسرائيل في لحظة دقيقة إقليمياً.

أما إسرائيل، فقد عبّرت بصراحة عن رفضها لفكرة الاعتراف بدولة فلسطينية خارج إطار مفاوضات مباشرة، وزعمت أن المؤتمر لا ينسجم مع ما تعتبره ضرورات الأمن والاستقرار.

لكن غياب واشنطن، على رمزيته، لم يُضعف دينامية المؤتمر بل أعطى مساحة جديدة لحلفاء دوليين، مثل السعودية وفرنسا، لتقديم رؤى مكملة للمسار السياسي، دون أن يعني ذلك خروجاً عن التنسيق أو تضارباً في المسارات. فالمسافة التكتيكية لا تلغي الشراكة الاستراتيجية، بل تؤشر أحياناً إلى توزيع أدوار بين الحلفاء في إدارة ملفات معقدة.

هل من دولة في الأفق؟



بعيداً عن الاحتفالات الدبلوماسية، يطرح السؤال الواقعي نفسه: هل بات حل الدولتين أقرب مما كان عليه؟ الجواب الصادق: نعم، ولكن بشروط معقدة. فما حدث في نيويورك هو اختراق دبلوماسي مهم، لكنه لا يزال في بدايته. المشروع السعودي بحاجة إلى تحصين عربي وفلسطيني أولاً، وتوسيع الدعم الأوروبي ثانياً، وكسر جدار الرفض الإسرائيلي – الأمريكي ثالثاً.

ومع أن الطريق يبدو طويلًا، إلا أن لحظة نيويورك فتحت نافذة سياسية لا يستهان بها؛ فالتحول في موقف فرنسا، واندفاعة السعودية على المبادرة، وتحول الرأي العام الدولي بعد مجازر غزة، كلها مؤشرات توحي أن معادلة 2025 ليست كما كانت قبلها.

أقرب من أي وقت مضى

ربما لن نرى الدولة الفلسطينية غداً، وربما تجهض المبادرات، لكن الفرق هذه المرة أن اللاعب الذي يتحرك هو السعودية بثقلها السياسي والاقتصادي والديني، وأن الشريك هو فرنسا، لا الاتحاد الأوروبي المتردد. ولعل الأهم أن الفلسطينيين أنفسهم باتوا يدركون أن اللحظة السياسية الحالية رغم هشاشتها قد لا تتكرر. وعليه، فالمسألة ليست متى ستعلن الدولة، بل كيف ستفرض على الخريطة التي طالما أنكرت وجودها. في نيويورك، لم تنتظر السعودية أن تُكتب فلسطين من جديد، بل كتبتها بأسلوب مختلف: بصوت الغالب لا بصوت الضحية، وبلغة العالم التي تفهم المصالح أكثر مما تصغي للآلام. هكذا، بدا المؤتمر وكأنه تمرين دولي على الاعتراف وممر إجباري نحو عدالة تأخرت، لكنها لم تُنس.