لقي 44 صينياً مصرعهم بينهم 4 موظفين بالحكومة المحلية، فيما لا يزال 9 في عداد المفقودين جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت العاصمة بكين، بحسب مسؤول في البلدية.وأوضح المسؤول في بلدية بكين في مؤتمر صحفي اليوم (الخميس)، أن أكثر من 300 ألف شخص تأثروا بالفيضانات الناجمة عن الأمطار، مشيراً إلى أن بكين سجّلت كمية أمطار زادت بنسبة 67% مقارنة بالعام الماضي، منذ بداية العام الحالي.وأشار إلى أن 33 خزاناً مائياً تعرّضت لأضرار، مبيناً أن خطط الوقاية من الكوارث، والتخفيف من آثارها لا تزال غير كافية، وأن هناك نواقص في البنية التحتية بالمناطق الجبلية التي كانت الأكثر تضرراً.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السلطات المحلية في مدينة تشنجده، الواقعة خارج العاصمة بكين قولها: إن 8 حالات وفاة وقعت في قرى داخل منطقة شينجلونج، التابعة للمدينة، في إقليم خبي، دون تحديد توقيت وفاتهم، أو كيفيتها، في ظل هطول أمطار غزيرة على المنطقة الجبلية خلال الأسبوع الماضي.وأشارت الوكالة إلى أن العمل لا يزال جارياً للبحث عن مفقودين في المدينة التي تقع على تضاريس جبلية، وتشتهر بأنها منتجع كان أباطرة أسرة تشينغ يمكثون فيه هرباً من قيظ بكين في فصل الصيف منذ قرون.وتسببت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ أسبوع على بكين، والمناطق المحيطة بها، إلى وفاة أكثر من 40 شخصاً على الأقل في ضواحي العاصمة، بينها 28 وفاة في منطقة مييون الجبلية خصوصاً القرى التي تقع على حدود مييون، وتبعد نحو 25 كيلومتراً عن خزان مييون الذي يعد الأكبر في شمال الصين.