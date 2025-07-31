فيما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن السبيل الأسرع لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة هو استسلام حركة حماس وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف اليوم (الخميس) إلى إسرائيل لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين الإسرائيليين.وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أنه من المقرر أن يلتقي ويتكوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم لمناقشة الأوضاع الإنسانية في غزة والمحادثات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع.وعرقل مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت متأخر أمس قرارين كان من شأنهما حظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل رداً على قتل الفلسطينيين في قطاع غزة، إلا أنهما حظيا بدعم أكبر من إجراءات مماثلة شهدها الكونغرس في وقت سابق من هذا العام.وقدم السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل عن ولاية فيرمونت وداعم للديمقراطيين، القرارين، وجرت عرقلتهما بأغلبية 73 صوتاً مقابل 24، و70 صوتاً مقابل 27 في المجلس المؤلف من 100 عضو.من جهة ثانية، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن عبد العاطي شدد لروبيو على ضرورة التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً ضرورة حقن دماء الفلسطينيين وضمان تدفق المساعدات إلى القطاع في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية نتيجة لسياسة إسرائيلية ممنهجة للتجويع، وأهمية سرعة التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الملحة.وشدد الوزير المصري على ضرورة طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وأعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لمواصلة العمل الوثيق مع الإدارة الأمريكية لإرساء أسس السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة.من جهة أخرى، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأوضاع عند مراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية في القطاع بأنها فضيحة ومخزية ويجب أن تتوقف.وفي سياق آخر، حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود» اليوم من تفاقم كارثة سوء التغذية والجوع بين الأطفال في قطاع غزة، موضحة أن عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء تغذية حاد تضاعف 3 مرات خلال الأسابيع الماضية بغزة.وأشارت إلى أن فرقها بقطاع غزة تستقبل يومياً 25 حالة سوء تغذية حاد جرّاء استمرار الحصار والهجمات الإسرائيلية، مؤكدة على لسان مسؤولة الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إيناس أبو خلف أن «الوضع في غزة كارثي بكل المقاييس، ويتدهور يوماً بعد يوم»، استناداً إلى مشاهدات فرق المنظمة العاملة في الميدان.