في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع ضحايا المجاعة إلى 159 مواطنا، بينهم 90 طفلا خلال الـ24 ساعة الماضية، أكدت مصادر طبية اليوم (الخميس) مقتل 34 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الساعات الأولى فجراً بينهم 15 من طالبي المساعدات.

وقالت مصادر في مستشفيي شهداء الأقصى والعودة إن 15 مواطنا قتلوا وأصيب آخرون عندما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مجوَّعين كانوا ينتظرون للحصول على بعض الطعام قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة، مبينة أن الاحتلال استهدف الحشد بالقذائف والمسيّرات.

وكان 50 شخصاً قد قتلوا في مجزرة واحدة بمنطقة السودانية غرب قطاع غزة خلال الساعات الماضية وجميعهم كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات.

وذكرت مصادر طبية أن 3 أطفال قتلوا في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، كما استهدف الاحتلال تجمعاً للجوعى قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة ما أسفر عن سقوط قتيل ومصابين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت وصول 101 قتيل بنيران الاحتلال إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى60,239 قتيلاً و146,894 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.

في غضون ذلك، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بأن الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ خلال أسابيع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، ويدفع بن غفير وأعضاء آخرون في حكومة نتنياهو باتجاه تهجير سكان قطاع غزة.

بدوره، قال وزيرا الدفاع يسرائيل كاتس والقضاء ياريف ليفين الإسرائيليان: إنهم يعملون منذ سنوات من أجل إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشددين على ضرورة أن تفوت الفرصة المتاحة الآن لإحلال السيادة.

وأشارا إلى أنه تم وضع خرائط واتخاذ قرارات لدعم الاستيطان بالضفة تمهيدا لفرض السيادة.

وفي السياق ذاته، أكد معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل: تصاعد معارضة العمليات العسكرية في غزة لدى الرأي العام الأمريكي وفي الكونغرس، موضحة بأن تدهور مكانة إسرائيل لدى الرأي العام الأمريكي ينذر بأزمة بالعلاقات الثنائية.