اشترط وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم (الخميس) موافقة واشنطن على تعويض بلاده عن الخسائر التي تكبدتها خلال الحرب التي اندلعت، الشهر الماضي، قبل استئناف المحادثات النووية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكداً في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن بلاده لن توافق على العمل كالمعتاد بعد الحرب الذي استمرت 12 يوماً.وقال عراقجي للصحيفة: «عليهم أن يفسروا لماذا هاجمونا في وسط المفاوضات، وعليهم أن يضمنوا أنهم لن يكرروا ذلك خلال المحادثات المستقبلية وعليهم أن يعوضوا إيران عن الأضرار التي تسببوا فيها»، مشيراً إلى أنه تبادل الرسائل مع المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، خلال الحرب وبعد انتهائها، وأنه أبلغه بأنه من الضروري التوصل إلى حل يرضي الطرفين لإنهاء المواجهة المستمرة منذ سنوات بشأن برنامج إيران النووي.وأضاف: «الطريق المؤدي إلى التفاوض ضيق لكنه ليس مستحيلاً، أنا بحاجة إلى إقناع رؤسائي بأننا إذا ذهبنا للتفاوض، فإن الطرف الآخر سيأتي بعزم حقيقي للتوصل إلى اتفاق مربح للجانبين»، مبيناً أن ويتكوف حاول إقناعه بأن ذلك ممكن واقترح استئناف المحادثات.وشدد عراقجي بالقول: «نحن بحاجة إلى إجراءات حقيقية لبناء الثقة من جانبهم».وكانت أمريكا قد فرضت أمس سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، تستهدف أكثر من 50 فرداً وكياناً، إضافةً إلى أكثر من 50 سفينة يشتبه بأنها عائدة إلى أسطول تجاري يملكه نجل مسؤول كبير في طهران، وهي أكبر عقوبة متصلة بإيران منذ 2018.في غضون ذلك، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن شريطة احترام بعض المبادئ، وذلك قبل يوم من اجتماع مقرر مع قوى أوروبية، مشيراً إلى أن هذا يتعين أن يشمل تعويضات مالية، وضمانات بعدم تعرض إيران للهجوم خلال المفاوضات مجدداً.