حكمت محكمة سويدية اليوم (الخميس) بالسجن مدى الحياة على الداعشي السويدي أسامة كريم وذلك بعد إدانته بتهمة المشاركة في قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا في سورية من جانب تنظيم داعش.وقالت القاضية آنا ليلينبرغ غوليسيو في بيان صدر عن محكمة استوكهولم: «كان المتهم موجودا في مكان الإعدام بزي عسكري ومسلح ووافق عل تصويره وساهم بشكل حاسم في مقتل الضحية ويجب أن يعتبر مشاركا في تنفيذ الوقائع».ووجهت النيابة السويدية لأسامة كريم (32 عاماً)، اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وجرائم إرهابية خطيرة في سورية، إلى جانب عدد من الذين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.وكان تنظيم داعش الإرهابي أسقط في 24 ديسمبر 2014، طائرة إف-16 تابعة لسلاح الجو الأردني في سورية بالقرب من الرقة، وأسر الطيار معاذ الكساسبة في اليوم نفسه، وفي 3 فبراير 2015 نشر التنظيم الإرهابي عملية الإعدام، وُضع الكساسبة الذي كان يرتدي ملابس برتقالية اللون في قفص ثم أشعل أحد المسلحين الـ13 الذين ظهروا في الفيديو النار في القفص، ما أسفر عن مقتله.وكان كريم سافر إلى سورية في سبتمبر 2014 للقتال إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي وأدين سابقا في فرنسا وبروكسل لمشاركته في هجمات تنظيم داعش المميتة في هذه الدول.